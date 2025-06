Gianni Infantino et le président de la Fédération Indonésienne de Football se rencontrent à l’occasion d’une « journée historique » pour le football asiatique

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et son homologue de la Fédération Indonésienne de Football (PSSI), Erick Thohir, ont signé un accord de pays hôte établissant officiellement la création d’une antenne de la FIFA pour l’Asie de l’Est et du Sud-Est.

En novembre 2023, les deux dirigeants avaient déjà paraphé un accord de ville hôte en vue de l’ouverture de bureaux de la FIFA à Jakarta, la capitale de l’Indonésie. Après la signature de ce nouvel accord à l’issue de la première session du Sommet exécutif du football de la FIFA 2025 à Miami (Floride), le ministre indonésien de la Jeunesse et des Sports va désormais s’atteler à formaliser l’accord entre les trois parties et lui donner un statut juridique officiel.

« Comme toujours, ce fut un plaisir de rencontrer mon ami et président de la PSSI, Erick Thohir, aujourd’hui à Miami. L’Indonésie a réalisé des progrès considérables dans le football, et j’ai félicité le président Thohir ainsi que son équipe pour leur excellent travail, qui leur a permis de remporter le premier prix des FIFA Forward Awards pour les associations membres asiatiques de la FIFA », a déclaré Gianni Infantino.

« L’inauguration d’une nouvelle FIFA Arena en début d’année, la poursuite du travail de développement avec FIFA Forward ainsi que la mise en œuvre du Programme de développement des talents et du programme Football for Schools de la FIFA témoignent de notre engagement en faveur du football en Indonésie. »

« Ce jour a également été historique pour le football indonésien et pour l’avenir du football en Asie de l’Est et du Sud-Est. En effet, via nos bureaux de Jakarta, nous avons fait un grand pas en avant dans le renforcement de la présence de la FIFA dans la région. J’adresse mes sincères remerciements au gouvernement de la République d’Indonésie, au ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi qu’à la PSSI pour l’esprit de collaboration dont ils font preuve avec la FIFA. »