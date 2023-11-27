Aux premières loges pour vivre la magie de la Coupe du Monde de la FIFA™

Cinquante invités très spéciaux de la Genuine Foundation étaient présents dimanche au Stade de Houston pour assister à la victoire (7-1) de l'Allemagne sur Curaçao

Bon nombre d’entre eux ont vécu leur premier match de l'épreuve reine en direct

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ fixe de nouvelles normes en matière d'inclusion et d'accessibilité

Des invités très particuliers étaient présents dans les travées du Stade de Houston ce dimanche pour assister à la première sortie de l’équipe d’Allemagne dans cette Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Les cinquante athlètes et les représentants de la Genuine Foundation invités par la Fédération Allemande de Football ont donc suivi avec beaucoup d’intérêt la très large victoire de la Mannschaft contre Curaçao (7-1).

Pour ces spectateurs pas comme les autres, cette affiche était bien plus qu'un simple match de football. En effet, ils ont pu découvrir de près la plus grande scène du monde et, par la même occasion, se faire une idée plus précise du cadre qui les attend à l’occasion d’une autre compétition prévue à Houston dans quelques semaines : la Genuine Cup.

Du 27 juillet au 1er août, ce tournoi réunira plus de 1 000 sportifs et sportives venus de 50 pays. Toutes ces personnes ont en commun de vivre avec un handicap intellectuel ou des troubles autistiques. Pour ces invités de marque, le match de l’Allemagne n’était donc qu'un avant-goût ; d’ici peu, tous et toutes reviendront à Houston, cette fois sur le terrain.

De l’autre côté des tribunes

Patrick n’est évidemment pas près d'oublier cette première expérience en Coupe du Monde de la FIFA™. L'attaquant de 26 ans évolue à United Genuine Soccer et a savouré chaque minute du match.

« J’étais vraiment très heureux de découvrir ce stade et j’ai trouvé les supporters des deux équipes absolument géniaux », confiait-t-il à l’issue de la partie. Si l'univers du football de haut niveau n’a pas de secrets pour notre interlocuteur, qui suit régulièrement l'équipe nationale féminine des États-Unis, l’ambiance qui règne lors d’une Coupe du Monde l’a tout de même impressionné. Malgré la nette victoire de l’Allemagne, une équipe se détache selon lui dans la course au titre suprême : la France.

Eddie, son coéquipier à United Genuine Soccer, s’est lui aussi dit ravi d’avoir pu assister à cette affiche. Il a été particulièrement frappé par les dimensions du stade et l’atmosphère en tribunes. « C'était vraiment énorme », s’est exclamé le jeune homme de 21 ans.

La démonstration de force des hommes de Julian Nagelsmann l’a également poussé à revoir ses prévisions pour la suite de la compétition, contrairement à Patrick. Quand on lui demande le nom du prochain champion du monde, il répond sans hésiter : l’Allemagne. Mais à ses yeux, le plaisir de partager cette grande aventure avec ses coéquipiers et amis était, au fond, bien plus important que le résultat.

Cameron (20 ans), en revanche, n’avait d’yeux que pour les joueurs. « J’ai adoré voir les joueurs en action et en plus, il y a eu beaucoup de buts », confie ce grand supporter des États-Unis, qui pratique également le football. Pour lui, l’identité des futurs champions du monde ne faire guère de toute, les États-Unis sont favoris.

La Coupe du Monde la plus inclusive de tous les temps

Cofondatrice de la Genuine Foundation, Lorna Ortiz estime que cette soirée à Houston dépassait largement le cadre d’une simple visite au stade. Depuis maintenant plusieurs années, elle constate régulièrement l’influence positive que peut exercer le ballon rond sur des personnes vivant avec un handicap mental ou des troubles autistiques. « Le football est bien plus qu’un jeu », affirme-t-elle. « Il crée de la confiance, des amitiés, de l'esprit d'équipe et un sentiment d'appartenance. Grâce à lui, nos membres sont reconnus pour leurs capacités et ne sont plus définis par leur handicap. »

L'ambiance dans le stade lui a également laissé un souvenir impérissable. Ortiz avait déjà assisté à de nombreux matches auparavant, mais vivre une rencontre de Coupe du Monde à travers les yeux de ses protégés s’est avéré une expérience à nulle autre pareille. Il faut dire que le cadre, l’énergie des supporters et les émotions du match auraient suffi à impressionner la plupart des gens.

Cette visite à Houston s’inscrit dans le cadre des initiatives prises pour rendre la Coupe du Monde 2026 accessible au plus grand nombre. Avec 48 équipes, 104 matches et 16 villes hôtes, cette édition nord-américaine frappe par son envergure. Elle se veut également une nouvelle référence en matière d'inclusion et d’accessibilité, à travers la mise à disposition de salles sensorielles dans tous les stades, de services en langue des signes, d’audiodescription et d'autres prestations adaptées aux personnes à mobilité réduite. « C'est formidable de voir que la FIFA s'engage en faveur de l'accessibilité », ajoute Ortiz.

À ses yeux, il ne s’agit pas là de simples mesures cosmétiques ou de projets isolés. « L’important n’est pas que nos joueurs et nos joueuses puissent se produire sur la plus grande scène du monde ; ce qui compte, c’est que le monde leur réserve un accueil chaleureux, leur rende hommage et leur fasse une place. »

C’est ainsi qu’elle voit l’inclusion : rassembler les individus et créer les conditions pour que chacun et chacune puisse trouver sa place, quelles que soient ses capacités. « L'inclusion a un sens lorsque tout le monde a le sentiment d'appartenir à une communauté », poursuit notre interlocutrice. « Que ce soit sur le terrain, en tribunes ou simplement en partageant le plaisir que procure un match de football. »