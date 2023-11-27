La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ reçoit la toute première reconnaissance de "compétition inclusive sur le plan sensoriel"

Des espaces sensoriels seront aménagés dans les 16 stades pour l’ensemble des 104 matches de la compétition internationale phare. Cette toute première certification de compétition décernée par KultureCity récompense l’aide apportée aux supporters ayant des sensibilités sensorielles afin qu’ils puissent vivre la plus grande compétition de football

Toutes les salles sensorielles seront équipées de télévisions Hisense conçues pour favoriser la détente et la régulation sensorielle

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de la FIFA en matière de responsabilité sociale et d’inclusion, d’autres services d’accessibilité devant être proposés lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Dans trois semaines, lorsque le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera donné, les supporters ayant des besoins sensoriels trouveront une assistance à chaque match au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Cet effort fait de la Coupe du Monde de la FIFA™ de cette année la première compétition sportive à obtenir la reconnaissance de "compétition inclusive sur le plan sensoriel" de la part de KultureCity, la principale organisation à but non lucratif au monde en matière d’accessibilité et d’acceptation sensorielles.

En partenariat avec Hisense, partenaire commercial de longue date de la FIFA, et sous la direction continue de KultureCity, le nouveau fournisseur officiel de la FIFA, cette initiative s’appuie sur la conviction de la FIFA que le football est pour tout le monde.

"Le football unit le monde, et notre objectif est d’aider chacun à participer à ce sport, que ce soit en tant que joueur ou en tant que supporter", a déclaré Heimo Schirgi, Directeur des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. "On est fiers que la Coupe du Monde de la FIFA 2026 soit la toute première compétition à recevoir la désignation d’inclusivité sur le plan sensoriel. Grâce aux ressources mises à disposition, les supporters ayant des besoins sensoriels pourront apprécier le beau jeu en personne lors de ce qui sera la plus grande Coupe du Monde de la FIFA jamais organisée."

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ proposera 104 matches dans 16 villes hôtes sur une période de 39 jours, à compter du 11 juin à Mexico. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition reine, chaque stade comprendra des espaces sensoriels dédiés, grâce à une collaboration entre la FIFA, Hisense et KultureCity.

Les études montrent qu’environ 5 % à 16,5 % de la population présente des besoins en matière de traitement sensoriel. Pour les supporters qui souffrent de surcharge sensorielle, l’intensité des événements sportifs en direct, notamment l’énergie débordante de la foule, les acclamations soudaines et les mouvements permanents, peut rendre la présence au stade écrasante, voire impossible. Cette initiative vise à changer la donne, marquant une évolution importante dans la manière dont les événements sportifs mondiaux s’adressent à des publics diversifiés.

Lors de la compétition à venir, les supporters pourront accéder à une salle sensorielle dès qu’ils auront pénétré dans le périmètre du stade le jour du match. Ces espaces sont conçus pour les personnes souffrant de surcharge sensorielle, notamment les personnes atteintes d’autisme, de trouble de stress post-traumatique, de démence, d’anxiété et d’autres affections, et offriront des environnements calmes et apaisants au milieu de l’effervescence des spectateurs.

Les salles sensorielles, présentées par Hisense, seront mises à la disposition des détenteurs de billets dans chaque stade : chacun des 16 sites offrira un espace calme dédié, où les supporters pourront s’éloigner de l’intensité du match pour réguler leur expérience sensorielle. Ces salles seront dotées d’un éclairage tamisé, d’un niveau sonore réduit, de sièges confortables, de matériel tactile et de téléviseurs Hisense diffusant des contenus visuels apaisants. La technologie de pointe d’Hisense offre des images claires et équilibrées, conçues pour favoriser la relaxation et la régulation sensorielle.

"Chez Hisense, nous pensons que chaque innovation doit enrichir chaque vie", a déclaré Catherine Fang, vice- présidente du groupe Hisense. "Ce partenariat reflète notre engagement à ’Innover pour une vie meilleure’. Une véritable innovation se doit de transformer la technologie en un vecteur d’accessibilité et de veiller à ce que personne ne soit laissé sur la touche."

Les salles sensorielles des stades seront situées dans l’enceinte même du site ou dans la zone Stadium Fan Experience, dans le cadre du périmètre élargi. Huit stades proposeront les deux options. Quelle que soit la ville hôte, les supporters auront accès à un espace à chaque minute du match, car des besoins sensoriels peuvent survenir à tout moment de l’événement.

"Pour nous, chaque supporter mérite d’avoir l’opportunité de vivre la joie, l’énergie et la communion de la Coupe du Monde de la FIFA. Le fait que la Coupe du Monde de la FIFA 2026 obtienne la toute première reconnaissance de ’compétition inclusive sur le plan sensoriel’ de KultureCity constitue un moment historique pour l’accessibilité dans le sport mondial", a déclaré Uma Srivastava, directrice exécutive de KultureCity. "Grâce à ce partenariat avec la FIFA et Hisense, on crée des espaces où les personnes ayant des besoins sensoriels et leurs familles peuvent participer pleinement au plus grand événement sportif au monde, avec le confort, la dignité et l’inclusion au premier plan."

Des sacs sensoriels transparents seront également mis à disposition aux stands Fan Info tout au long de la compétition, afin que les supporters puissent les utiliser dans les stades et au-delà, garantissant ainsi aux familles l’accès à des ressources qui prolongent leur expérience bien après le coup de sifflet final.

KultureCity a également travaillé en étroite collaboration avec la FIFA pour développer des guides de sites sous forme de "récits sociaux" en plusieurs langues, permettant aux supporters de préparer leur expérience au stade avant leur arrivée. Ces outils permettront aux individus et aux familles de mieux comprendre à quoi s’attendre le jour du match, réduisant ainsi l’anxiété et créant un environnement plus accueillant et inclusif pour tous les supporters. De plus amples informations sont disponibles en ligne sur KultureCity.org.

En outre, Hisense soutiendra la campagne "Make the Nevers Possible" (Rendre l’impossible possible) de KultureCity en offrant des billets de match gratuits dans chaque ville hôte à des familles ayant des besoins sensoriels qui, autrement, ne pourraient pas y assister.

L’engagement continu de la FIFA en faveur de l’inclusion

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de la FIFA en matière de responsabilité sociale et d’inclusion, d’autres services d’accessibilité devant être proposés lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Ceux-ci comprennent du personnel sur site formé pour aider les spectateurs ayant des besoins sensoriels, ainsi qu’une assistance pour les supporters ayant d’autres besoins en matière d’accessibilité.

La compétition de cette année sera la première édition à proposer une interprétation en direct en langue des signes pour tous les matches. Ces diffusions seront accessibles aux supporters tant à l’intérieur du stade qu’à ceux qui regardent le match ailleurs.