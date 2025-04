Entrée fracassante de l’Australie dans le Classement mondial de futsal féminin de la FIFA - L’Arménie et la Pologne dans le Top 20 masculin

La première publication du Classement mondial de futsal de la FIFA pour 2025 intervient après 183 matches disputés chez les femmes et 192 chez les hommes

Cinq nouvelles équipes font leur entrée dans le classement féminin à l’issue de matches de qualification pour la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™

Le Brésil conserve la tête dans les deux catégories

Avec 183 matches disputés chez les femmes et 192 chez les hommes, la première édition du Classement mondial de futsal de la FIFA de l’année, publiée ce vendredi 4 avril 2025, comporte son lot de changements majeurs.

Du côté du futsal féminin, le nombre de matches disputés dans le monde entier a considérablement augmenté : déjà 111 en 2025, soit près du double du chiffre enregistré à la même période un an plus tôt. Les quatre premières places restent toutefois inchangées par rapport à octobre 2024. Le Brésil, l’Espagne, le Portugal et l’Argentine sont en tête, suivis par la Thaïlande (5e, plus 1) et l’Italie (6e, plus 2). Les meilleures progressions sont à mettre à l’actif du Maroc (47e, plus 18), de la Norvège (53e, plus 15), de la Tchéquie (45e, plus 12), de la France (49e, plus 11) et de la Slovaquie (40e, plus 10).

Cinq équipes apparaissent quant à elles pour la première fois : l’Australie (59e), les États-Unis (73e), l’Angleterre (76e), le Sénégal (78e) et l’Inde (79e). L’Australie est même invaincue à l’issue de ses quatre premiers matches officiels, tous disputés dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™. Pour son entrée au classement, elle est ainsi nettement mieux placée que les autres néophytes. En mars 2025, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Portugal (UEFA) ainsi que l’Argentine, le Brésil et la Colombie (CONMEBOL) ont obtenu leur qualification pour la première édition de la compétition phare du futsal féminin, qui débutera en novembre. Chez les hommes, le Brésil continue de devancer le Portugal de plus de 100 points en tête du classement. L’Espagne (3e, plus 1) dépasse l’Argentine (4e, moins 1) tandis que la RI Iran (5e, plus 1) et le Maroc (6e, plus 1) progressent également, aux dépens du Kazakhstan (7e, moins 2). Pour leur part, la Pologne (19e, plus 3) et l’Arménie (20e, plus 11) font leur première apparition dans le Top 20.

D’autres équipes ont également progressé de plus de dix places depuis octobre dernier, à savoir la Bosnie-et-Herzégovine (36e, plus 12), Andorre (55e, plus 13), la Lettonie (60e, plus 11) et la Grèce (88e, plus 19). L’AFC, où l’Indonésie (21e, plus 7) s’est particulièrement distinguée, a été le théâtre du plus grand nombre de matches depuis la dernière publication du classement. Équipes les mieux classées par confédération :