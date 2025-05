Le monde du football est tourné vers le tirage au sort de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

Les supporters peuvent manifester leur intérêt et acheter leurs billets sur FIFA.com

Les matchs de la compétition se dérouleront entre le 27 septembre et le 19 octobre à Santiago, Valparaíso, Rancagua et Talca.

Le tirage aura lieu à Santiago, au Chili, à 18 h heure locale le jeudi 29 mai et sera diffusé en direct sur FIFA+

L’événement sera animé par la journaliste et présentatrice chilienne Javiera Naranjo, tandis que le tirage au sort sera effectué par Jaime Yarza, Directeur des compétitions de la FIFA.

La FIFA Legend a mené l’ Albiceleste au titre lors du Championnat du Monde Juniors de la FIFA en 1995 avant de représenter son pays lors des éditions 2002 et 2006 de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Le Chili accueillera cet événement mondial pour la seconde fois, après que le pays sud-américain a organisé l’édition de 1987, lorsque la compétition s’appelait encore le Championnat du Monde Juniors de la FIFA. À cette occasion, la Yougoslavie avait battu l’Allemagne de l’Ouest aux tirs au but pour remporter la compétition.

Le Chili a également organisé la Coupe du Monde de la FIFA, Chili 1962™, la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2008™ et l’édition 2015 de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™.

Les deux équipes les plus titrées dans la compétition seront présentes : l’Argentine, qui a soulevé le trophée à six reprises, et le Brésil, qui l’a remporté cinq fois. La Nouvelle-Calédonie est la seule nation qui participera pour la première fois à cette phase de la compétition.