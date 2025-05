Bienvenue à Vito la viscache, mascotte officielle de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

Avec son caractère sociable, son look attachant et son énergie débordante, Vito est promis à un grand succès auprès des supporters du monde entier. Cette charmante viscache – animal d’Amérique du Sud, cousin du lapin ou du chinchilla – jouera un rôle central dans la promotion et la représentation de l’événement, tant au Chili qu’à l’international.

La mascotte officielle a été présentée le 23 mai lors d’une cérémonie spéciale à l’Auditorium Osmán Pérez Freire de Valparaíso. L’événement a rassemblé environ 150 invités, 100 enfants des communes environnantes ainsi que des personnalités nationales, dont le ministre chilien des Sports Jaime Pizarro, la maire de Valparaíso Camila Nieto, le président de la Fédération Chilienne de Football Pablo Milad et la légende du football chilien Elías Figueroa. La cérémonie a été marquée par la présentation d’une fresque murale sur le thème de la mascotte, en collaboration avec un artiste graffeur local. On a pu également assister à un festival de football et des concerts de groupes locaux, dans une ambiance festive à l’image du dynamisme de Vito.

Fidèle à son slogan Legends in the Making™ (Légendes en devenir), cette édition, qui aura lieu du 27 septembre au 19 octobre 2025, mettra en avant de nouveaux talents prometteurs. Les matchs se joueront dans quatre stades : l’Estadio Nacional de Santiago, l’Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, l’Estadio El Teniente de Rancagua et l’Estadio Fiscal de Talca. Le Chili accueillera la Coupe du Monde U-20 pour la deuxième fois, après une première édition en 1987 sous l’ancienne appellation de Championnat du Monde Juniors de la FIFA. Le pays a l’habitude d’organiser de grands événements de la FIFA, ayant accueilli la Coupe du Monde de la FIFA™ en 1962, la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ en 2008 et la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ en 2015. Outre le pays hôte, les équipes qualifiées pour cette édition sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, la Colombie, Cuba, l’Égypte, l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Mexique, le Maroc, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, la Norvège, le Panama, le Paraguay, la République de Corée et l’Ukraine. Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, a déclaré : « La présentation de la mascotte officielle est toujours un moment particulier à l’approche du coup d’envoi d’une compétition. Vito est sociable, accueillant et passionné – à l’image du peuple chilien. Inspirant la confiance et exaltant le sentiment d’appartenance à la communauté, il est impatient d’accueillir les supporters du monde entier qui viendront soutenir leur équipe dans ce pays magnifique et dynamique. » Pablo Milad, président de la Fédération Chilienne de Football, a ajouté : « Vito incarne le meilleur de notre pays : la résilience nécessaire pour survivre dans les paysages accidentés de la Cordillère des Andes, au bout du monde, face à une constante adversité. C’est ce qui définit le Chili : nous sommes des combattants qui n’abandonnent jamais, mais nous sommes aussi un peuple joyeux qui déborde de talent. Notre fédération, en collaboration avec la FIFA et le gouvernement chilien, est fière de présenter cette mascotte, qui sera sans aucun doute une excellente ambassadrice de notre pays. »