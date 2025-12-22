Mattias Grafström : "Le Sommet de l’eFootball est indispensable pour l’avenir du football"

L’événement de trois jours s’est déroulé à Riyad (Arabie saoudite) en marge des FIFAe Finals 2025

Le Secrétaire Général de la FIFA estime que les jeux vidéo et l’eSport sont « indispensables » pour séduire la prochaine génération de supporters de football

L’eFootball est un sujet incontournable et stratégique pour la FIFA

En marge des FIFAe Finals 2025, qui se sont tenues à Riyad (Arabie saoudite), le tout premier Sommet de l’eFootball a réuni les princpaux acteurs du secteur. Les associations membres de la FIFA, les éditeurs, les parties prenantes et les innovateurs ont pris part à cet événement organisé du 17 au 19 décembre, avec l’objectif d'évoquer ensemble l’avenir de l’eFootball ainsi que les mesures à mettre en place pour soutenir la croissance de cet écosystème en pleine expansion.

Le sommet a réuni 79 nations, et parmi les intervenants figuraient Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, Eric Fok, président de la Commission de l’eFootball et de la Fédération de Football de Hong Kong, Chine, ainsi que de Christian Volk et Adrian Rölli, respectivement directeur de la sous-division eFootball et Gaming et chef du département eFootball de la FIFA.

« Je tiens à remercier l’ensemble des participants pour la qualité des échanges et des tables rondes. Un élément est ressorti clairement : les jeux vidéo et l’eSport sont indispensables pour séduire la prochaine génération de supporters », a déclaré M. Grafström. « Ce n’est plus une option, c’est déterminant pour l’avenir du football. » « Je souhaite profiter de l'occasion pour faire passer un message à nos associations membres : l’eSport offre des opportunités majeures en ce qui a trait à l’engagement des supporters, la participation et l’innovation, et la FIFA vous invite à vous engager résolument dans cette voie. » M. Grafström a déclaré que la FIFA était déterminée à soutenir les associations membres à travers des cadres clairs, des plateformes communes et des opportunités de développement à long terme, et a souligné que cet engagement s’inscrivait dans la durée.

« L’eSport a été officiellement intégré aux Statuts de la FIFA en 2024, ce qui souligne la volonté de l’instance de le voir figurer au pus haut niveau de gouvernance. L’eFootball est donc un sujet important et stratégique pour la FIFA, aujourd’hui et pour les années à venir », a-t-il ajouté. Inscrit dans le troisième Objectif stratégique 2023-2027 pour un football mondial, l’eFootball vise avant tout les jeunes générations, afin de leur permettre de vivre le football et les compétitions de la FIFA sous la bannière FIFAe. L’ambition est de veiller à ce que le pendant virtuel du football réponde aux standards les plus élevés et véhicule les mêmes valeurs que la version pratiquée sur un terrain, tout en offrant une expérience optimale à la communauté des joueurs et des gamers.

Les FIFAe Finals 2025 se sont déroulées du 10 au 19 décembre en Arabie saoudite, qui assoit encore un peu plus sa position de pilier majeur de l’eSport, dans la droite ligne de sa Vision 2030. Dans le sillage des éditions 2023 et 2024 des FIFAe Finals, organisées avec succès par la FIFA et son partenaire à long terme, la Fédération Saoudienne d’eSport, les deux instances entendent proposer aux gamers, au public et aux parties prenantes des événements réguliers pour continuer de développer l’écosystème FIFAe.

« Au nom de la FIFA, je tiens également à remercier sincèrement la Fédération Saoudienne de Football pour avoir accueilli les FIFAe Finals et le Sommet de l’eFootball à Riyad. Nous sommes ravis de la collaboration étroite mise en place avec la Fédération Saoudienne de Football, et nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat solide et constructif afin de développer ensemble l’eFootball », a conclu M. Grafström. Les FIFAe Finals 2025 ont couronné trois champions : Thaïlande – FIFAe World Cup sur eFootball™ en mode mobile Pologne – FIFAe World Cup sur eFootball™ en mode console France – FIFAe World Cup sur Rocket League