FIFAe s’associe à Lenovo pour propulser les FIFAe Finals avec la puissance gaming Legion

Les compétitions FIFAe seront disputées sur les équipements gaming de pointe Lenovo Legion

Les FIFAe Finals 2025 se tiendront du 10 au 19 décembre à Riyad, en Arabie Saoudite

Les meilleures sélections nationales du monde s’affronteront dans trois tournois mondiaux

FIFAe a confirmé que la technologie Lenovo Legion sera déployée lors de sa compétition phare en 2025. Numéro un mondial du PC, Lenovo apporte ainsi son expertise au rendez-vous majeur de l’esport football, en mettant à disposition des joueurs et équipes nationales des équipements conçus pour les scènes les plus exigeantes. Les FIFAe Finals 2025, point d’orgue de la saison, se joueront sur les équipements Lenovo Legion. Conçus pour l’excellence, ils assureront fluidité, intégrité et immersion, et poseront les standards de la nouvelle génération d’esport football.

Ordinateurs Legion Tower 7i, écrans, claviers, souris et accessoires, toute la gamme sera déployée, tant pour les joueurs que pour les présentateurs et les équipes techniques. Elle accompagnera l’une des compétitions esports les plus emblématiques de la planète.

Ce partenariat s’inscrit dans une collaboration plus large entre Lenovo et la FIFA, qui englobe déjà la Coupe du Monde des Clubs 2025™, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et la Coupe du Monde Féminine 2027™. Sur chacun de ces rendez-vous planétaires, Lenovo met en œuvre ses technologies les plus pointues, de l’IA aux infrastructures de centres de données, afin de faciliter l’organisation, d’enrichir la diffusion et d’offrir aux fans une expérience optimale.

Les FIFAe Finals 2025 se dérouleront du 10 au 19 décembre à Riyad et proposeront trois tournois majeurs : la FIFAe World Cup™ sur Rocket League, la FIFAe World Cup™ sur eFootball™ console et la FIFAe World Cup™ sur eFootball™ mobile. Les meilleures sélections nationales s’y disputeront trois titres mondiaux.

Après une saison 2024 record, marquée par l’événement de simulation sportive le plus suivi de l’année, FIFAe poursuit son essor et renforce son écosystème mondial.

Pour cette nouvelle édition, le processus de qualification s’ouvre à un nombre inédit d’associations membres, leur offrant une opportunité inédite de se mesurer à l’élite mondiale.