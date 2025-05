Lenovo et Motorola s’associent à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Lenovo intégrera son catalogue d’appareils, de solutions et de technologies pendant toute la durée de la compétition

Motorola, une entreprise du groupe Lenovo, a été nommée partenaire smartphone officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Ce tournoi international historique, qui mettra aux prises 32 équipes, va révolutionner le football de clubs pour les prochaines générations

La FIFA est heureuse d’annoncer qu’un partenariat a été conclu avec Lenovo et Motorola Mobility , des leaders mondiaux dans le domaine des technologies, avant le début de la première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui rassemblera 32 des équipes les plus titrées des six confédérations pour ce qui s’annonce être une grande fête du football mondial.

Dans le cadre de ce partenariat, Lenovo et Motorola permettront aux spectateurs de vivre des expériences uniques et continueront de collaborer avec FIFA pour intégrer leur catalogue d’appareils, de solutions infrastructurelles et de smartphones pour que l’innovation aide à donner au football de clubs une dimension vraiment mondiale.

Motorola, une marque de Lenovo, a été nommée partenaire smartphone officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Elle utilisera cet événement exceptionnel pour le football de clubs pour promouvoir son image à l’échelle mondiale en jouant un rôle d’ambassadeur auprès des supporters aux quatre coins du globe.

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, a déclaré à propos de ce partenariat : « Cette première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA va aider le football de clubs mondial à entrer dans une nouvelle ère, qui se voudra plus inclusive et connectée que jamais. Nous sommes heureux que Motorola et Lenovo se joignent à nous pour cette compétition qui fera date. Leur technologie de pointe et leur perspective mondiale contribueront à améliorer l'expérience des supporters, des équipes et des parties prenantes. »

Après avoir désigné Lenovo comme partenaire technologique officiel de la FIFA en octobre dernier, ce nouvel accord concernant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 renforce l’implication de l’entreprise pour façonner l’avenir numérique du football.

« Motorola est fier de participer à cet événement majeur pour le football de clubs en apportant une technologie encore plus intelligente, » a expliqué Sergio Buniac, président de Motorola.

« La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 est une occasion exceptionnelle de mettre en valeur les meilleurs clubs de football au monde, mais aussi les transformations que peut apporter l’innovation. Nos infrastructures, nos appareils, des smartphones au PC Lenovo en passant par les serveurs , ainsi que nos services permettront à la FIFA d’offrir une compétition vraiment inclusive aux supporters du monde entier. »