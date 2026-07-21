Une lettre pour un échange avec Cristiano Ronaldo : « Je ne pouvais pas les laisser tomber »

Une rencontre fortuite lors des contrôles d’accessibilité de routine organisés lors du match Colombie-Portugal à Miami a fait d’un rêve une réalité

Deux ballons dédicacés par Cristiano Ronaldo ont été remis aux frères Berestovsky, tous deux atteints de dystrophie musculaire, lors du match pour la troisième place opposant l’Angleterre à la France

Grâce à cette expérience, la famille a décidé de créer un compte sur les réseaux sociaux afin d’encourager tout un chacun à continuer de rêver malgré l’adversité

Lors du match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ opposant la Colombie au Portugal à Miami, Alina Hoberg, coordonnatrice en matière de droits humains et de développement durable à la FIFA, se rend dans les tribunes réservées aux personnes à mobilité réduite dans le cadre de sa mission prévue par la Loi sur les Américains en situation de handicap (Americans with Disabilities Act) afin d’y demander aux supporters présents s’ils ont besoin d’aide pour se déplacer. Parmi ces supporters se trouvent deux frères, Michael et Vladimir, atteints de dystrophie musculaire. Ils ne le savent pas encore, mais ils s’apprêtent à vivre une expérience hors du commun.

« Ils m’ont interpellée en disant qu’ils étaient en train de vivre le plus beau moment de leur vie, parce que c’était la première fois qu’ils avaient la chance de voir jouer Cristiano Ronaldo en chair et en os », indique Hoberg. « Rien que lors de notre échange, j’ai su qu’il y avait quelque chose de spécial en eux. Ils étaient souriants et simplement heureux d’être là. Ils semblaient véritablement passer le meilleur moment de leur vie. Donc quand ils m’ont remis la lettre, j’ai su que je devais faire le maximum pour exaucer leur souhait et ne pas les laisser tomber. » Selon Anna Berestovsky, la mère des deux garçons, le lien de ses enfants avec Cristiano Ronaldo ne date pas d’hier : « Je n’avais que 15 ans quand j’ai vu Cristiano pour la première fois à la télévision. Depuis, je n’ai loupé aucun championnat ni aucune compétition européenne ou Coupe du Monde auxquels il a participé. »

Une lettre pour un échange avec Cristiano Ronaldo : « Je ne pouvais pas les laisser tomber » 03:51

Ses fils se sont eux aussi très vite pris de passion pour l’attaquant portugais. « Vladimir est fan de Cristiano Ronaldo depuis qu’il a cinq ans. Il jouait au football tous les jours en rentrant de l’école avant qu’il commence à avoir des difficultés à marcher. Et même lorsque sa maladie s’est installée, il a continué à porter son maillot de Cristiano à l’école. »

Le quotidien de la famille est souvent compliqué, comme juste avant le début de la compétition, lorsque les deux garçons ont dû subir une opération aux jambes. Dans l’espoir d’offrir un moment d’exception à ses fils, Anna rédige une lettre dans laquelle elle raconte leur histoire. Envoyée à plusieurs chaînes de télévision et à diverses organisations en amont de la compétition, la missive n’a malheureusement pas l’effet escompté. « On m’a expliqué qu’il était malheureusement trop tard pour organiser un événement digne de ce nom pour mes enfants en pleine Coupe du Monde », déclare-t-elle.

Loin de se laisser abattre, la famille parvient à se procurer des billets pour un des matches du Portugal grâce à l’aide de proches et d’amis. C’est finalement là, un peu par hasard, qu’une énième lettre arrive entre les bonnes mains. « Il se trouve qu’une lettre était restée dans le sac à dos de mon mari », commence Anna Berestovsky. « Ce n’était pas prévu du tout. Il m’a dit : ´Chérie, et si on la donnait à quelqu’un ici au stade ? À quelqu’un de la FIFA par exemple ? Ou à un journaliste ? On a peut-être plus de chances d’obtenir quelque chose pour les garçons comme ça.´ » En l’absence de stylo, la famille fait avec les moyens du bord : « J’avais du mascara avec moi et il a simplement écrit mon numéro de téléphone avec. » La lettre est proposée à plusieurs personnes ce jour-là, mais c’est finalement Alina Hoberg qui l’accepte. « La seule chose que je peux vous promettre, c’est que je vais tout essayer », indique cette dernière à la famille au moment de prendre la lettre, qu’elle apporte au bureau de la FIFA dès le lendemain. Avec l’aide d’un collègue, elle parvient à trouver un contact au sein du département des Services aux équipes ayant un moyen de transmettre la lettre à la délégation portugaise.

Estimant que la famille mérite quelque chose de vraiment spécial, Hoberg et son collègue s’arrangent pour que deux ballons soient expédiés à Toronto (Canada) afin d’y être signés par Cristiano Ronaldo à l’issue de la rencontre entre le Portugal et la Croatie dans le cadre des seizièmes de finale, qui s’est soldée par une victoire lusitanienne (2-1).

« Quelques jours après notre rencontre, Alina m’a envoyé un message pour m’expliquer ce qui c’était passé. Je ne l’ai presque pas crue », indique la maman de Michael et Vladimir. « Franchement, j’ai fondu en larmes. Je l’ai appelée, et elle m’a redit qu’il y avait une chance que nous ayons une bonne surprise à un moment. »

Invitée par la FIFA à assister à la victoire 6-4 de l’Angleterre contre la France lors du match pour la troisième place, la famille ne se doute pas un seul instant que des ballons dédicacés par leur idole les y attendent. Pour Hoberg, cette première rencontre est restée gravée dans sa mémoire : « La maman m’a dit qu’ils avaient rédigé une lettre à l’intention de Cristiano Ronaldo et qu’ils souhaitaient me la remettre parce qu’ils estimaient que j’étais leur meilleure chance que la lettre lui parvienne. J’ai répondu que la seule chose que je pouvais leur promettre, c’est que j’allais tout essayer. Évidemment, il était hors de question que je refuse la lettre. »

Du côté de la famille, cette expérience la marque à tel point qu’elle décide de créer un compte Instagram le jour de la remise de la lettre en prévoyant que sa première publication serait celle de la surprise.