Le trophée de la Coupe du Monde U-20 FIFA™ prend la direction sud

La Tournée du Trophée fait escale à Puerto Williams, sur l’île chilienne de Navarino

Le trophée se dirige ensuite vers le nord, dans le désert d’Atacama

La Coupe du Monde U-20 de la FIFA se tiendra du 27 septembre au 19 octobre dans quatre villes hôtes

La Tournée du Trophée de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ est entrée dans l’histoire en atteignant la localité isolée de Puerto Williams, le point le plus austral jamais atteint par un trophée de la FIFA – à moins de 1 000 kilomètres de la péninsule Antarctique. Peuplé de moins de 3 000 habitants, Puerto Williams se situe sur l’île Navarino, une réserve de biosphère de l’UNESCO au nord du cap Horn, là où se rencontrent les océans Pacifique et Atlantique. Capitale de la Province Antarctique chilienne, elle administre les communes du Territoire Antarctique chilien et de Cabo de Hornos.

La tournée emmène le trophée aux extrémités du pays. Elle a débuté le 3 septembre à Ñuñoa, à Santiago, puis s’est rendue à Puerto Williams. De là, elle remonte vers le nord jusqu’à La Tirana, dans le désert d’Atacama, soit une distance d’environ 4 000 kilomètres à vol d’oiseau. La tournée s’achèvera le 23 septembre à Valparaíso.

Comme lors de chaque étape, le séjour de deux jours à Puerto Williams prévoit des activités communautaires, des présentations culturelles et des occasions pour les familles de prendre des photos avec le trophée ainsi qu'avec Vito, la mascotte officielle du tournoi.

« La Tournée du Trophée est bien plus que la simple présentation d’une coupe. C’est une invitation adressées aux communautés de tout le Chili à être parties prenantes de cette Coupe du Monde (U-20) de la FIFA, qui sera un événement décentralisé dans lequel les jeunes et les bénévoles joueront un rôle majeur », a déclaré Jaime Pizarro, ministre des Sports.

« Nous voulons que tout le pays profite de la fête et que le public se sente impliqué dans ce processus afin que, tous ensemble, nous puissions montrer notre enthousiasme et savourer la Coupe du Monde U-20 », a ajouté M. Pizarro, ancien joueur qui a porté plus de 50 fois le maillot de l’équipe du Chili.

Le Chili organise le tournoi, qui réunira 24 équipes, pour la deuxième fois, après l’avoir déjà organisé en 1987, et aura Rancagua, Santiago, Talca et Valparaíso comme villes hôtes. La compétition se déroulera du 27 septembre au 19 octobre.