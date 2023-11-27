Au-delà des villes hôtes : le compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ entre dans la dernière ligne droite

Il ne reste que deux semaines avant le coup d'envoi de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l'histoire

De l'arrivée des équipes aux matches amicaux de préparation, la montée en puissance de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA de tous les temps est déjà en marche

Des milliers de supporters au sein des communautés d'Amérique du Nord auront la chance d'assister aux entraînements des équipes dans leurs camps de base

Le compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est entré dans ses deux dernières semaines, alors que les équipes commencent à arriver en Amérique du Nord, à se préparer pour des matches amicaux et à se mettre en condition optimale pour le plus grand spectacle de la planète.

Le jeudi 11 juin, l'histoire s'écrira au Stade de Mexico City lors du coup d'envoi du premier des 104 matches de la compétition (un record), marquant le début de la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à réunir 48 équipes réparties entre trois pays hôtes. Mais l'histoire de la plus grande compétition mondiale s'écrira également dans de nombreux autres lieux à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique.

« En plus des 16 villes hôtes, 25 communautés feront partie intégrante de la Coupe du Monde de la FIFA, car elles accueilleront certaines des équipes participantes », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Au nord, par exemple, on a New Tecumseth. Et au sud Cancún. Sur la côte Pacifique à l'ouest, Portland. Sur la côte Atlantique à l'est, Boca Raton. Toutes ces communautés, ainsi que tant d'autres, adopteront, accueilleront et uniront le monde », a ajouté le Président de la FIFA.

Les camps de base des 48 équipes ont été confirmés cette semaine : deux équipes seront basées au Canada tout au long de la compétition, sept au Mexique, et les 39 restantes aux États-Unis.

Le voyage vers l'Amérique du Nord a déjà commencé pour plusieurs sélections. L'Australie a été l'une des premières à fouler le sol américain, les Socceroos s'entraînant à Sarasota pour préparer leur sixième Coupe du Monde de la FIFA consécutive, un parcours qui comprendra un match contre les États-Unis, l'un des pays co-hôtes, dans le groupe D.

L'Ouzbékistan, l'une des quatre sélections qui s'apprêtent à faire leurs débuts en Coupe du Monde de la FIFA en 2026, est également arrivé, atterrissant à New York cette semaine pour commencer son stage de préparation. Sous la houlette du vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA Fabio Cannavaro, les Loups Blancs affronteront le Canada à Edmonton et les Pays-Bas à New York dans le cadre de matches amicaux de préparation, avant leur premier match de la compétition contre la Colombie à Mexico City.

La Nouvelle-Zélande, le Sénégal, l'Égypte, l'Écosse, la Tchéquie, l'Angleterre et la Jordanie font partie de la prochaine vague d'équipes attendues pour leurs stages de préparation, tandis que le Qatar, l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Équateur et l'Australie seront parmi les cinq premières sélections à s'installer dans leurs camps de base respectifs.

Avant que les choses sérieuses ne commencent à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'Amérique du Nord sera le théâtre d'une série de matches amicaux de préparation. Nombre de ces rencontres se dérouleront dans des villes et localités qui ne figurent pas parmi les villes hôtes officielles, étendant ainsi encore plus la portée de la compétition.

Les trois nations co-hôtes seront sur le pont. Après avoir affronté l'Ouzbékistan lundi, le Canada accueillera la République d'Irlande à Montréal le 5 juin. Le Mexique affrontera l'Australie à Pasadena ce samedi, avant un autre match amical contre la Serbie à Toluca le 4 juin. Les États-Unis, de leur côté, recevront le Sénégal à Charlotte ce dimanche, avant un rendez-vous prestigieux face à l'Allemagne à Chicago le 6 juin.

Une multitude d'autres villes à travers le continent accueilleront également des rencontres, notamment Auburn, Bridgeview, Charlotte, Chicago, Cleveland, College Station, East Hartford, Fort Lauderdale, Orlando, Provo, Puebla, San Antonio, San Diego, Saint Louis et Tampa, permettant ainsi aux communautés de toute la région d’assister à des matchs de classe mondiale bien avant le match d'ouverture.

Dans leurs camps de base, les équipes participeront à un large éventail d'activités au-delà des très importants entraînements, à mesure que le compte à rebours de la compétition approche de son terme.

Les joueurs sélectionnés pour la compétition passeront par un scanner numérique, un processus qui prend environ une seconde et capture avec une grande précision les dimensions de chaque partie du corps. Les modèles 3D ainsi obtenus seront intégrés à la diffusion officielle, permettant au système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) de présenter les décisions de hors-jeu de manière plus réaliste et plus attrayante visuellement pour les supporters dans les stades et les téléspectateurs du monde entier.

Les équipes participeront également à des séances de capture de contenu d'avant-compétition, générant des images et des graphismes pour les partenaires médias, pour l'infodivertissement dans les stades, ainsi que pour les canaux numériques et réseaux sociaux officiels de la FIFA et de leurs équipes respectives.

Environ 75 000 supporters auront l'opportunité de regarder les équipes participantes s'entraîner sur le site de leur camp de base au cours des deux premières semaines de juin, grâce à l'initiative des Séances d'entraînement communautaires de la FIFA. Cette initiative vise à permettre aux enfants de voir les stars du football près de chez eux avant que celles-ci n'occupent le devant de la scène mondiale.

La campagne d'impact social « Be Active » de la FIFA sera intégrée à plusieurs de ces séances. Lancée pour la première fois lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, cette initiative ludique vise à encourager chacun, en particulier les jeunes enfants, à bouger davantage et à être plus actif physiquement, conformément aux directives approuvées par l'Organisation mondiale de la santé.

Alors que les championnats du monde entier se terminent ou s'interrompent, tous les regards se tourneront vers l'Amérique du Nord. La popularité du football dans la région progresse à un rythme effréné, en particulier chez les jeunes générations et les publics numériques, et les semaines à venir ne feront qu'amplifier cette dynamique à mesure que les équipes arriveront et que des matches amicaux se joueront, mais aussi grâce à l'accueil par les communautés de leurs équipes nationales d'adoption.