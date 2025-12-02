Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : le calendrier des matches mis à jour sera dévoilé en direct à Washington ce samedi 6 décembre

Les sites des matches et les heures de coup d’envoi seront dévoilés à 12h00 (EST) le lendemain du tirage au sort final

Le Président de la FIFA et des FIFA Legends évoqueront les affiches en présence de représentants des 42 équipes qualifiées et de celles encore en lice dans les éliminatoires

Les supporters du monde entier pourront suivre cet événement en direct sur FIFA.com et sur d’autres canaux de la FIFA, notamment

La FIFA dévoilera le calendrier des matches actualisé de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à l’occasion d’une retransmission mondiale en direct depuis Washington, ce samedi 6 décembre à 12h00 EST (18h00 CET). L’événement se tiendra près de 24 heures après que le monde aura pris connaissance de la composition des 12 groupes de quatre pour la compétition à la suite du très attendu tirage au sort final de cette édition sans précédent.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino – qui sera rejoint par des FIFA Legends et des représentants des 42 équipes qualifiées ainsi que de celles encore en lice dans les éliminatoires – dévoilera publiquement le calendrier dans ce qui promet d’être l’une des étapes majeures sur la route de la grand-messe de 2026. Tout au long de la retransmission en direct, des experts livreront leurs points de vue et leurs réactions sur les rencontres, les principales intrigues et les sites qui accueilleront le monde en juin et juillet prochains.

Au terme de cet événement, les sites et les heures de coup d’envoi des 104 matches auront ainsi été confirmés. L’émission sera diffusée en direct sur toutes les plateformes de la FIFA – notamment FIFA.com et la chaîne YouTube de la FIFA – afin que les supporters du monde entier puissent suivre les annonces en temps réel. Un flux de diffusion en direct sera également mis à la disposition des diffuseurs du monde entier.

La procédure de programmation des matches qui fait suite au tirage au sort vise à offrir les meilleures conditions possibles à toutes les équipes et aux spectateurs, mais aussi à permettre aux supporters du monde entier de suivre en direct les rencontres de leurs favoris malgré les différents fuseaux horaires. La version définitive du calendrier des matches sera disponible en mars, une fois que les barrages de la FIFA et les barrages européens auront livré leur verdict et que les six dernières places auront trouvé preneur.

Alors que l’effervescence ne cesse de croître dans les trois nations et les 16 villes hôtes, et que près de deux millions de billets ont déjà été vendus, la présentation du calendrier des matches marquera une nouvelle étape sur le chemin d’une Coupe du Monde de la FIFA qui redéfinira le paysage du football mondial.