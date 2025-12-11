Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : ouverture du tirage de sélection aléatoire

La période d’inscription pour la troisième phase de vente est ouverte jusqu’au mardi 13 janvier à 11h00 ET (17h00 CET), le moment exact de l’inscription n’ayant aucune incidence sur les chances d’obtenir des billets

Les prix des billets pour la phase de vente actuelle sont valables pour le grand public et les supporters des équipes

Il s’agit de la première phase lors de laquelle les supporters peuvent demander des billets pour des matches individuels en connaissant les affiches, les horaires et les sites

La période d’inscription pour la nouvelle phase de vente de billets en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le tirage de sélection aléatoire, est ouverte jusqu’au mardi 13 janvier à 11h00 ET (17h00 CET) sur FIFA.com/tickets. Le public a déjà acheté près de deux millions de billets pour le prochain grand rendez-vous mondial, à l’occasion du tirage au sort pour la phase de prévente Visa puis du tirage anticipé, qui s’est achevé le mois dernier.

Le moment choisi par une personne pour participer au tirage de sélection aléatoire n’a aucune incidence sur ses chances d’être tirée au sort. Les prix des billets restent identiques durant toute la phase de vente. Il est nécessaire de se connecter à son compte en utilisant son identifiant FIFA pour s’inscrire au tirage de sélection aléatoire, même en cas de participation aux précédentes phases de vente. En l’absence d’identifiant FIFA, il faut en créer un sur FIFA.com/tickets, le canal officiel et recommandé pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Les supporters pourront ainsi choisir les matches qui les intéressent, les catégories de billets et le nombre de billets par rencontre, en respectant les restrictions par foyer. Si leur commande est satisfaite, en partie ou en totalité, les demandeurs de billets seront contactés par e-mail et la somme correspondante sera automatiquement débitée en février. Une demande est considérée comme en partie satisfaite si la personne reçoit le nombre de billets demandés pour une rencontre, mais pas pour l’ensemble des matches demandés.

Le calendrier définitif des matches a été dévoilé le samedi 6 décembre dernier. Ainsi, le tirage de sélection aléatoire constitue la première phase dans le cadre de laquelle les supporters peuvent demander des billets pour des matches individuels en connaissant les affiches, les horaires et les sites.

À partir de ce jeudi 11 décembre, les personnes répondant aux critères fixés par les différentes Associations Membres Participantes ont également la possibilité de commander des billets pour les supporters sur FIFA.com/tickets. Chaque Association Membre Participante établit ses propres règles pour l’obtention du statut de supporter et sa propre procédure d’accès aux billets.

Les supporters souhaitant pouvoir acheter immédiatement des billets pour des matches spécifiques et profiter d’une expérience haut de gamme peuvent acquérir des formules hospitalité avec billets de match sur FIFA.com/hospitality via On Location, le partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

En outre, les supporters peuvent se laisser tenter par des formules tout compris proposées par Qatar Airways, qui comprennent des billets de match, le transport, l’hébergement et les vols.

Les billets seront également disponibles à l’achat via le Marché de revente/échange de la FIFA à partir du 15 décembre.

Les supporters sont invités à se rendre sur FIFA.com/tickets pour consulter la FAQ et l’ensemble des documents juridiques concernant l’achat et l’utilisation des billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Les demandes de billets sont soumises aux « Official Rules for the Random Selection Draw », disponibles sur FIFA.com. Aucun achat n’est nécessaire pour participer ou avoir une chance de faire partie des personnes tirées au sort. Si la demande de billets aboutit, la carte de paiement sera automatiquement débitée, conformément à l’autorisation de paiement. Une demande satisfaite signifie qu’un supporter achète automatiquement les billets qui lui ont été alloués pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Il faut être âgé d’au moins 18 ans pour participer.