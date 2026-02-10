Ouverture des candidatures pour la deuxième édition du Programme de stages de la FIFA à l’intention des associations membres

Le stage offre une occasion unique d’acquérir une expérience pratique dans différents domaines fonctionnels au sein de la FIFA

Une formation approfondie et une excellente opportunité de réseautage

Programme ouvert aux employés actuels des associations membres de la FIFA

Les candidatures sont désormais officiellement ouvertes pour la deuxième édition du Programme de stages de la FIFA à l’intention des associations membres, à la suite de l’envoi d’une circulaire adressée aux 211 fédérations de football.

Cette formation exclusive est destinée à préparer au mieux la nouvelle génération de professionnels de l’industrie du football. Elle s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la FIFA à favoriser la formation continue et promouvoir l’équité à travers le monde.

« Ce programme est une expérience unique en son genre, qui mêle pratique et théorie dans le contexte plus général de la mission et des valeurs de la FIFA », a expliqué le Président de la FIFA Gianni Infantino.

Gianni Infantino, Président de la FIFA : « Ce programme est une expérience unique en son genre, qui mêle pratique et théorie dans le contexte plus général de la mission et des valeurs de la FIFA. » 01:38

Le programme a été spécialement conçu pour accompagner l’évolution de la carrière des personnes qui travaillent dans le football. Il constitue une opportunité d’apprentissage exceptionnelle pour le personnel des associations membres de la FIFA.

Les stagiaires suivront un cursus de formation structuré et concret, complété par un apprentissage formel centralisé, des activités de développement et des événements avec différents intervenants.

Les participants passeront jusqu’à 12 semaines entièrement immergés et auront l’occasion de découvrir les rouages de l’administration de la FIFA. Les stages se dérouleront au siège de l’instance dirigeante du football à Zurich, au bureau de la FIFA à Paris ou dans l’un des bureaux régionaux.

Lors de ces stages, les participants auront l’occasion d’appliquer les concepts acquis à des situations concrètes, en contribuant à des projets et initiatives en cours. Ils seront amenés à forger des liens forts avec des collègues de la FIFA et les stagiaires d’autres associations membres, les aidant à élargir leurs horizons et à diversifier leurs réseaux.

Afin de garantir l’accessibilité du programme, la FIFA prendra en charge les frais de voyage, d’hébergement et de restauration pour l’ensemble des candidats retenus.

Pour l’édition 2026, le programme couvrira 20 domaines de spécialisation. Les candidats peuvent postuler à un maximum de trois domaines fonctionnels, étant toutefois précisé que les candidats retenus ne seront sélectionnés que pour un seul domaine. Les domaines de spécialisation incluent notamment, sans s’y limiter, le développement du football féminin, les compétitions, le leadership technique, les technologies et données du football (Innovation), ainsi que les services aux Associations membres.

Le programme est ouvert aux employés actuels des Associations membres de la FIFA titulaires d’un diplôme universitaire et disposant d’une expérience professionnelle comprise entre un et trois ans.

Une expérience professionnelle significative dans le football peut être considérée comme une alternative acceptable à un diplôme universitaire. Les candidats doivent maîtriser l’anglais ; toutefois, la FIFA proposera un cours intensif d’anglais en ligne individuel d’une durée de 60 jours pour ceux qui en auront besoin avant le début du programme.

Chaque association membre peut proposer au maximum cinq employés pour postuler. Le processus de candidature nécessite que les candidats remplissent un formulaire en ligne. Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien d’admission en ligne avec des représentants de la FIFA.

La date limite de candidature est le mercredi 4 mars 2026 à 18h00 CET. Les candidats peuvent postuler en cliquant sur ce lien.

La première édition du programme, qui s’est achevée fin 2025, a vu 20 stagiaires issus des six confédérations diplômés en tant qu’ambassadeurs de leurs associations. La prochaine édition vise à s’appuyer sur cette base, en renforçant davantage la gouvernance du football et les capacités administratives à l’échelle mondiale.