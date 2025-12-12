Le Brésil au sommet après son sacre à la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™

Les Brésiliens conservent également la tête du classement mondial masculin

Le classement de décembre dévoile les répercussions de la première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™, remportée par le Brésil aux Philippines

L’engagement de la FIFA à développer le futsal féminin se traduit par un nombre sans précédent de 286 matches internationaux organisés en 2025

Après son sacre sans appel à l’issue de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™, qui s’est déroulée du 21 novembre au 7 décembre, le Brésil a maintenu son avance en tête du Classement mondial de futsal féminin de la FIFA.

Le premier champion du monde de l’histoire de la discipline a survolé ses six matches aux Philippines – inscrivant 32 buts et n’en encaissant que quatre – et récoltant un total de 88,6 points au classement. Les Brésiliennes devancent désormais l'Espagne, deuxième, de plus de 100 points. Finalistes, les Portugaises conservent leur troisième place, tandis que l’Argentine (4e, plus 2) et l’Italie (5e, plus 2) font leur entrée dans le Top 5 après avoir atteint les huitièmes de finale. Malgré quelques mouvements, les mêmes équipes qu’auparavant composent le Top 10.

L'édition inaugurale de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ a marqué un tournant dans l’engagement de la FIFA en faveur du futsal, qui a vu l’instance investir plus de USD 100 millions depuis 2016. Les fonds sont versés via le programme Forward de la FIFA et au titre des investissements pour l’organisation des Coupes du Monde de Futsal, masculines comme féminines (dont USD 14 millions pour les Philippines). Publiée en mai 2024, la première édition du Classement mondial de futsal féminin de la FIFA réunissait 69 équipes. Cette cinquième édition comprend désormais 91 nations, ce qui représente une augmentation de plus de 31%. Un record de 286 matches internationaux officiels de futsal féminin ont été disputés en 2025, dont 80 depuis la publication du dernier classement en août dernier

Les opportunités offertes par la croissance spectaculaire de cette discipline sont notamment illustrées par la Tanzanie, désormais 74e, qui a grimpé de huit places après avoir remporté un match de groupe lors de la Coupe du Monde Féminine de Futsal. Il s’agit de la première équipe tanzanienne à se qualifier pour une compétition internationale « A » de la FIFA. La Tchéquie fait aussi bien que la Tanzanie, grimpant de huit places pour atteindre le 37e rang. De son côté, le Maroc, quart-de-finaliste, gagne sept places et se retrouve 24e. Les Lionnes de l’Atlas pointaient au 65e rang fin 2024.

Tout comme leur consœurs, les Brésiliens terminent eux aussi l’année en tête du Classement mondial de futsal masculin de la FIFA. Les sextuples champions du monde ont légèrement accru leur avance sur le Portugal et l’Espagne, respectivement deuxième et troisième, dans un Top 7 inchangé. Le seul changement intervenant dans le Top 10 voit l’Ukraine (8e) doubler le Kazakhstan (9e). Plus loin, la Pologne (19e, plus 3) et le Vietnam (20e, plus 6) intègrent le Top 20. Les Vietnamiens atteignent du même coup le meilleur classement de leur histoire.

Depuis la parution de la dernière édition du classement mondial masculin, 230 rencontres ont été disputés dans le monde entier, y compris des matches de qualification pour la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026 et l’EURO de futsal de l’UEFA 2026. Cinq équipes ont progressé de plus de dix places au classement : la République de Corée (57e, plus 16), le Monténégro (78e, plus 16), le Mozambique (85e, plus 12), le Danemark (61e, plus 11) et la Malaisie (70e, plus 11).

Les bons résultats de la Hongrie dans les éliminatoires de l’EURO lui ont permis d’engranger 44,9 points et de gagner six places, pour pointer aujourd’hui au 32e rang. De leur côté, le Pakistan (138e) et le Bangladesh (139e) apparaissent pour la toute première fois dans le classement mondial masculin. Ces deux équipes ont chacune disputé trois matches de qualification pour la Coupe d’Asie cet automne.