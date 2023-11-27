Boston se souviendra longtemps du triplé de Dembélé et de la visite de la Tartan Army

Boston a accueilli sept matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, dont le quart de finale entre la France et le Maroc

Pour sa deuxième expérience en tant qu’hôte, le Stade de Boston a connu un taux de remplissage de 99,6%

Le triplé de Dembélé en 32 minutes et le passage de la Tartan Army resteront des souvenirs marquants

En sept matches, Boston, ville hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, est passée par toutes les émotions qui font la renommée de la compétition la plus populaire de la planète.

Les plus grandes stars ont régalé le public de leurs exploits. Des équipes prometteuses ont enrichi leurs cartes de visite en signant des performances mémorables. La seconde phase a réservé au public de Boston l’une de ses plus grosses surprises, ainsi qu’un quart de finale haletant entre deux prétendants au titre. Les tribunes n’ont pas été en reste. Les foules bigarrées qui s’y sont succédé ont mis à l’honneur la culture des supporters, dans un joyeux tintamarre.

Côté terrain, dix formations issues de cinq confédérations différentes ont foulé la pelouse du Stade de Boston. Pour cette première édition à 48 équipes, la diversité était au rendez-vous. Le premier match disputé dans la ville, le 13 juin, a mis aux prises Haïti et l’Écosse, deux nations qui ont dû patienter longtemps avant de participer à la phase de groupes. Dans un stade à guichets fermés et sous les yeux du monde entier, les Grenadiers (52 ans d’absence) ont prouvé qu'ils avaient leur place à ce niveau, même s'ils n’ont pu empêcher la Tartan Army (28 ans d’absence) de s’imposer sur un but de John McGinn, en première mi-temps.

Les Écossais ont fêté ce succès pendant plusieurs jours, de sorte que leur enthousiasme et leur créativité ont rapidement conquis le cœur des habitants de Boston. À chacune de leurs deux sorties au Stade de Boston, au célèbre Fenway Park, antre du baseball, ou au port de Boston, ils ont incarné avec brio le pouvoir fédérateur de la Coupe du Monde de la FIFA™. Séduite, Michelle Wu, la maire de Boston, a publié une déclaration d’intention le 24 juin en vue du jumelage de sa ville avec Glasgow.

Boston a définitivement remisé son costume de ville hôte le 9 juillet, à l’occasion d’un quart de finale très attendu entre la France et le Maroc. La revanche de la demi-finale de Qatar 2022 s’est également soldée par une victoire des Bleus (2-0), grâce à deux réalisations signées Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Les sept matches au Stade de Boston ont réuni en moyenne 63 898 spectateurs, soit un taux de remplissage de 99,6%. Une chose est sûre : celles et ceux qui se sont déplacés n’ont pas eu à le regretter.

Le 16 juin, contre la Norvège, l’Irakien Aymen Hussein a fait chavirer de bonheur ses compatriotes en signant le deuxième but de l’histoire de son pays en Coupe du Monde. Il n’a cependant pas pu empêcher la Norvège, qui n’avait plus disputé de phase finale depuis 1998, de s’imposer 4-1 grâce, notamment, à un doublé de l’inarrêtable Erling Haaland.

Trois jours plus tard, le Maroc l’emportait 1-0 sur l’Écosse. L’occasion pour Achraf Hakimi de devenir le joueur africain le plus expérimenté en Coupe du Monde, avec 12 matches (record qu’il a depuis amélioré). Le 23 juin, le football africain était à nouveau à l’honneur lors d’un nul vierge entre le Ghana et l’Angleterre.

Le 26 juin, Dembélé a sorti ses habits de lumière en signant à Boston le deuxième triplé le plus rapide de l’histoire de la compétition. Le dernier lauréat du prix The Best – Joueur de la FIFA n’a eu besoin que de 32 minutes pour mettre la Norvège à genoux et lancer la France sur la voie d’un succès (4-1), synonyme de première place du groupe I. Le Parisien était en outre le troisième joueur à réaliser pareil exploit depuis le début cette édition.

Mais rien de tout cela n’avait préparé Boston à l’énorme choc qui allait survenir trois jours plus tard, en seizièmes de finale. Julio Enciso a donné l’avantage au Paraguay en fin de première mi-temps, avant que l’Allemagne égalise par l’intermédiaire de Kai Havertz. Incapables de se départager, les deux équipes ont dû en passer par l’épreuve des tirs au but, dont l'Albirroja est sortie victorieuse au terme de la sixième tentative. Jamais l’Allemagne n’avait été éliminée aux tirs au but en Coupe du Monde.

Le FIFA Fan Festival™ organisé au City Hall Plaza a, quant à lui, attiré plus de 175 000 personnes en l’espace de deux semaines.