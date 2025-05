La FIFA forme des commentateurs professionnels, des audiodescripteurs et de jeunes journalistes à cet effet

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ s’annonce comme la compétition la plus inclusive de l’histoire, sur le terrain mais aussi en dehors, puisque des commentaires en audiodescription seront disponibles à l'intérieur des stades à l’intention des spectateurs non-voyants et malvoyants. Ainsi, tout un chacun pourra profiter d’une compétition qui promet d’être passionnante.

Le programme de commentaires en audiodescription a été lancé lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™. Depuis, il a été déployé avec succès dans d’autres compétitions telles que la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & 2023™ .

L’audiodescription sera déployée lors de la compétition interclubs la plus inclusive de l’histoire

« Pourtant, ils aiment l’ambiance, ils aiment partager ces moments avec leurs amis, leur famille et les autres supporters, mais comme ils n’arrivent pas à suivre le déroulement du match, ils trouvent cela plus simple de rester chez eux et d’écouter les commentaires à la radio ou à la télévision. L'idée de départ était donc de faire revenir ces personnes au stade », développe-t-il.