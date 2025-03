Des commentaires hauts en couleur grâce à l’audiodescription

Les spectateurs non-voyants et malvoyants ont pu suivre les matches disputés en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande 2023 grâce à un commentaire détaillé en direct

L’audiodescription en direct répond à la volonté de rendre cette compétition la plus inclusive possible pour toutes les composantes de la société.

"Je suis ravie de les voir s’intéresser à tous les supporters, y compris ceux en situation de handicap. Tout le monde peut ainsi profiter de l’ambiance et suivre les matches", poursuit-elle. "Les sièges sont mieux placés qu’en Allemagne et on est plus près du terrain. Il y a une super ambiance."