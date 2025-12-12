La phase finale de la nouvelle Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ dans les stades d’Arsenal et de Brentford

L’édition inaugurale de la compétition permettra de couronner les premières championnes intercontinentales du football féminin de clubs

Quatre matches – les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale – se tiendront à Londres du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février prochains

Ce dimanche 14 décembre, Wuhan Jiangda affrontera l’AS FAR au Maroc pour savoir qui rejoindra Arsenal, le Gotham FC et les Corinthians

Les stades d’Arsenal et de Brentford vont servir de cadre à un événement historique pour le football féminin de clubs. Il a en effet été confirmé qu’ils accueilleront la phase finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ inaugurale, du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026.

Pour la toute première fois, les clubs champions continentaux de toute la planète s'affronteront dans une compétition inédite où chaque match compte et où les enjeux sont immenses. La lutte pour la suprématie mondiale se déroulera à Londres, dans deux enceintes emblématiques de la ville, à l’occasion de quatre rencontres immanquables. À l’issue des demi-finales, du match pour la troisième place et de la finale, une équipe entrera dans les annales en devenant la toute première championne intercontinentale des clubs.

« La ville de Londres s’est imposée comme un haut lieu du football féminin mondial. Le formidable engouement des fans, les substantiels investissements consentis dans ce sport et le remarquable succès de l’équipe d’Angleterre ont contribué à créer un environnement dans lequel le football féminin s’épanouit plus que jamais », a fait savoir Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA.

« L’organisation du tour final de la Coupe des Champions Féminine dans cette ville dynamique témoigne du statut à part de cette dernière dans le monde du football féminin. Nous sommes ravis que cette compétition interclubs historique puisse se tenir dans deux magnifiques stades. J’ai hâte de savoir à qui reviendra le titre de meilleur club féminin du monde en 2026. »

Les deux sites retenus pour le tour final de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™ se distinguent par leurs installations haut de gamme. Ils constitueront un écrin idéal pour les quatre matches au programme, au cours desquels quatre des meilleurs clubs du monde inspireront les spectateurs et célèbreront le pouvoir du football féminin.

Le stade de Brentford est une infrastructure moderne située dans l’ouest de Londres. Il accueillera les deux demi-finales le mercredi 28 janvier, donnant aux supporters et supportrices la chance d’assister à deux duels hauts en couleurs, dont les vainqueurs gagneront le droit de participer à une finale absolument inédite.

« Cette compétition offre une excellente occasion de voir évoluer des équipes de classe mondiale, et nous sommes ravis que les demi-finales puissent se dérouler dans notre stade », a déclaré Jon Varney, directeur général de Brentford.

« Nous avons déjà eu la fierté de recevoir les Lionesses et l’EURO féminin par le passé. Nous espérons qu’en organisant davantage de matches féminins de calibre international à Brentford, nous pourrons aider à susciter des vocations au sein des futures générations, tout en continuant à soutenir la croissance de la discipline dans notre communauté et au-delà. »

Le dimanche 1er février, ce sera au tour du stade d’Arsenal – antre habituelle des équipes masculine et féminine d’un des clubs emblématiques du nord de Londres – de participer à la fête, avec la finale et le match pour la troisième place.

« Accueillir le match pour la troisième place et la finale dans notre stade est un réel plaisir. Cela nous permet de continuer d’être à l’avant-garde du football féminin et de favoriser sa croissance, avec nos fans », a ajouté Richard Garlick, directeur général d’Arsenal.

« Nous voulons proposer un événement mémorable pour la communauté du nord de Londres et les supporters du monde entier. Après sa victoire historique en Ligue des Champions en mai dernier, nous sommes fiers que notre équipe féminine soit présente sur la scène internationale pour la première Coupe des Champions Féminine. »

La Coupe des Champions Féminine réunit les six champions continentaux en titre pour un rendez-vous excitant qui permet de sacrer le meilleur club de football féminin du monde. Arsenal (Angleterre), lauréat de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA, le Gotham FC (États-Unis), tête de gondole de la Concacaf, et les Corinthians (Brésil), champions de la CONMEBOL, seront rejoints au tour final par le vainqueur du deuxième tour (voir ci-après).

Compétition d’ampleur mondiale ancrée dans la passion locale, la Coupe des Champions Féminine consolide les fondations du football féminin en braquant les projecteurs sur le football de clubs. Sa création a été approuvé par le Conseil de la FIFA en mai 2024 et elle doit se tenir les années sans Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™. Elle incarne l’engagement de la FIFA à créer davantage d’opportunités mondiales pour le football féminin de clubs, ainsi qu’à accroître la visibilité de la prochaine génération de sportives sur toute la planète.

Les personnes qui souhaitent assister à cet événement historique peuvent manifester leur intérêt sur FIFA.com/tickets.

Deuxième tour

Avant que la compétition ne débarque à Londres, le deuxième tour est au programme, au Stade municipal de Berrechid, au Maroc, ce dimanche 14 décembre. Il mettra aux prises Wuhan Jiangda (RP Chine) – sorti victorieux du premier tour face aux Néo-Zélandaises d’Auckland United – et l’AS FAR (Maroc), qui a remporté la Ligue des Champions féminine de la CAF 2025. L’enjeu de la rencontre est une place en demi-finale pour défier Arsenal.