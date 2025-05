L’Algérie, pionnière en Afrique avec deux nouveaux mini-terrains FIFA Arena

Le Président et le ministre des Sports algérien Walid Sadi remercie la FIFA pour son « rôle central » dans le développement du football en Algérie et dans le monde entier

Plus de 1 500 écoliers bénéficieront de deux nouvelles surfaces artificielles installées près d'Alger

Plus de 1 500 écoliers auront davantage d’occasions de jouer au football après que l’Algérie est devenue la première association membre africaine de la FIFA à lancer le projet FIFA Arena avec l’inauguration de deux nouveaux mini-terrains à Alger.

Les élèves du Collège Malek Haddad et de l’école Ibn Joubair, situés respectivement à l’est et l’ouest de la capitale algérienne, seront parmi ceux qui profiteront immédiatement des mini-terrains fraîchement installées.

La Fédération Algérienne de Football (FAF) est l’une des 11 premières associations membres de la FIFA à lancer la FIFA Arena, qui a pour but de créer au moins 1 000 nouveaux mini-terrains dans le monde.

« Félicitations à la Fédération Algérienne de Football et à son président, Walid Sadi car vous faites partie des 11, les 11 premiers pays à inaugurer officiellement leurs propres mini-terrains FIFA Arena. Vous êtes donc impliqués dans le début d’un projet capable de changer des vies de millions d’enfants », a déclaré le Président de la FIFA dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie d’inauguration.

« Chaque enfant, fille ou garçon, a le droit d’avoir la chance de jouer au football s’il ou elle le souhaite. Chaque enfant a le droit à un endroit sûr qui lui permet d’apprendre, de jouer et de grandir. C’est l’essence même du projet FIFA Arena, et c’est exactement ce que vous avez offert aux enfants d’Algérie. »

Le Directeur régional Afrique et Directeur adjoint des associations membres de la FIFA Gelson Fernandes a assisté aux cérémonies avec le Président de la FAF Sadi, qui est également le ministre des Sports algérien.

M. Sadi a rendu hommage à la FIFA pour ses efforts dans sa volonté de développer le football au niveau mondial à travers des initiatives comme FIFA Arena, et soutenues par le Programme FIFA Forward . En tant que fonds de développement phare, FIFA Forward fournit jusqu’à 8 millions de dollars à chaque association membre pour soutenir les projets de développement et couvrir tous les coûts liés au football jusqu’en 2027.

« Nous nous réjouissons du soutien constant de la FIFA pour le développement du football en Algérie. La construction de deux mini-terrains FIFA Arena témoigne de leur engagement en faveur du développement du football dans les écoles. La Fédération Algérienne accorde, elle aussi, une attention toute particulière au football scolaire, véritable vivier de jeunes talents, et pilier essentiel pour l’avenir du football national », a déclaré le président de la FAF.

« La FIFA joue un rôle central dans la promotion et le développement du football dans le monde. Les initiatives entreprises en Algérie s'inscrivent pleinement dans ce rôle, et en sont une incarnation exemplaire. Dans cet esprit, je voudrais remercier chaleureusement M. Gianni Infantino, le Président de la FIFA, pour son engagement sincère et son soutien constant envers notre organisation. »