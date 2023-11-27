La FIFA dévoile les détails de son Programme de répartition des bénéfices aux clubs pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA™ sont couverts pour la première fois

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aura un impact financier sans précédent sur les clubs du monde entier ; le nombre de clubs bénéficiaires étant nettement plus élevé que lors des éditions précédentes

Un montant record de USD 355 millions sera réparti en deux composantes principales

La FIFA a communiqué de plus amples informations sur les nouveaux principes de répartition de son Programme de répartition des bénéfices aux clubs pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Celui-ci devrait offrir une rétribution inédite aux clubs de toutes les confédérations, sur la base d’un modèle plus inclusif et équitable qui, pour la première fois, rétribuera également les clubs ayant mis leurs joueurs à disposition pour les qualifications de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Le Conseil de la FIFA a confirmé que le montant de USD 355 millions, convenu dans le cadre du protocole d’accord entre la FIFA et l’European Football Clubs (EFC) – ce qui représente une augmentation de 70% par rapport à l’édition 2022 – sera réparti en deux composantes distinctes.

Une enveloppe totale de USD 100 millions sera allouée aux clubs ayant mis à disposition des joueurs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ; elle sera répartie en fonction du nombre de matches disputés par les joueurs concernés. Avec 905 matches de qualification disputés, le montant prévu s’élève à environ USD 2 360 par joueur et par match.

Un montant supplémentaire de USD 250 millions sera réparti entre les clubs dont les joueurs participent à la phase finale du 11 juin au 19 juillet 2026. Les paiements seront distribués sur la base d’un montant « par joueur et par jour », en tenant compte à la fois des apparitions et de la durée de participation de chaque joueur. Le montant minimum prévu sera d’environ USD 5 000 par joueur et par jour – les chiffres définitifs seront confirmés à l’issue de la compétition.

Le reliquat de USD 5 millions gardé en réserve sera alloué au football de clubs mondial sur la base d’un accord entre la FIFA et l’EFC, après déduction des frais administratifs liés à la mise en œuvre du programme.

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a déclaré : « Des milliers de clubs à travers le monde contribuent chaque jour à la formation de joueurs qui rêvent de représenter leur pays lors de la Coupe du Monde de la FIFA. Grâce au Programme de répartition des bénéfices aux clubs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui prendra pour la première fois en compte tous les matches de qualification, un nombre sans précédent de clubs recevront une part des bénéfices financiers générés par la Coupe du Monde de la FIFA, en reconnaissance de leur contribution essentielle au succès du football international. Le programme couvrira environ 1 000 matches entre les qualifications et la phase finale, et permettra de reverser USD 355 millions au football de clubs, ce qui représente une augmentation de 70% par rapport à la dernière édition. C’est là un autre avantage de l’élargissement du format de la Coupe du Monde de la FIFA, qui renforce le soutien offert à l’ensemble de l’écosystème du football, et notamment aux clubs qui mettent à disposition les joueurs appelés à briller sur la scène internationale. Je remercie le Conseil de la FIFA et l’European Football Clubs pour leur soutien dans la création de ce programme historique pour tant de joueurs et leurs clubs dans le monde entier. »

Le président de l’EFC, Nasser Al-Khelaïfi a pour sa part déclaré : « Le Programme de répartition des bénéfices aux clubs est un élément essentiel du partenariat stratégique à long terme entre l’EFC et la FIFA. Il profitera à des centaines de clubs européens et internationaux, quelle que soit leur taille. Je suis très heureux que pour la première fois, cette aide financière couvre aussi les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA, ce qui permettra à un nombre record de clubs d’être rétribués pour la mise à disposition de leurs joueurs. Cet accord souligne la solidité du partenariat entre les clubs et les équipes nationales. L’EFC œuvre dans l’intérêt collectif de ses membres et de tous les acteurs de l’écosystème du football au sens large. Les clubs jouent un rôle fondamental dans le succès du football international grâce à la formation, la mise à disposition et le transfert de joueurs, tandis que le football international continue de soutenir la croissance et la visibilité mondiales du football de clubs. »

L’éligibilité des clubs au programme est déterminée en fonction de l’enregistrement des joueurs au moment de leur mise à disposition. Afin de garantir l’équité et la transparence, des modalités claires sont en outre appliquées à la phase finale, notamment en ce qui concerne le remplacement de joueurs et les transferts conclus au cours de la compétition.