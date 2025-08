La FIFA a reçu des déclarations d’intérêt pour l’organisation des éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA™

Le Maroc, le Portugal et l’Espagne ont confirmé leur intérêt pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, de même que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay pour l’accueil des matches de célébration du centenaire

Tel qu’énoncé dans le règlement de candidature approuvé par le Conseil, l’administration de la FIFA mènera des procédures de candidature et d’évaluation exhaustives pour ces éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA™. Les hôtes seront désignés lors de Congrès de la FIFA qui devraient avoir lieu d’ici au quatrième trimestre 2024.

En vertu de ce règlement, ladite administration de la FIFA mènera des discussions ciblées avec les candidats afin de faire en sorte que des dossiers complets soient déposés et que le respect des exigences minimales d’organisation – elles aussi approuvées par le Conseil – puisse être dûment évalué. Ces discussions se concentreront sur les domaines prioritaires que sont le concept de l’événement et les paramètres clés, les infrastructures, les services, les aspects commerciaux ainsi que le développement durable et les droits humains. La FIFA publiera ses rapports d’évaluation et, si les exigences sont respectées, les associations membres de la FIFA réunies en Congrès désigneront les hôtes des compétitions concernées.