Concert du compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, aux États-Unis et au Mexique : la programmation de Los Angeles dévoilée

Les célébrations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ débuteront le mercredi 10 juin avec un concert unique en son genre organisé en collaboration avec les Grammys®, qui se déroulera dans plusieurs villes à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique

Diplo, du groupe Major Lazer, Davido et bien d’autres artistes se produiront lors du Concert du compte à rebours prévu aux États-Unis, qui se tiendra à Los Angeles

Les portes de la Crypto.com Arena ouvriront à 17h00 (heure du Pacifique), et la retransmission en direct débutera à 18h00

La billetterie sera ouverte à partir de ce mercredi 3 juin à 10h00 (heure du Pacifique)

Après l’annonce des programmations prévues pour les spectacles à Toronto et Mexico, les projecteurs se braquent désormais sur Los Angeles. Le mercredi 10 juin prochain, les fans présents dans la Cité des Anges pourront assister à une performance qui restera assurément gravée dans leur mémoire. Organisé dans le cadre d’une expérience culturelle unique en son genre et synchronisée entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, le Concert du compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ rassemblera les supporters et supportrices des trois pays hôtes à travers le football, la musique et la culture, à la veille du coup d’envoi de la compétition reine.

À Los Angeles, l’ambiance promet d’être électrique : le DJ Diplo – du groupe Major Lazer – et Davido seront les têtes d’affiche d’une nuit de fête qui s’annonce inoubliable. Ces artistes rejoignent la liste des noms prestigieux déjà dévoilés pour les concerts de Mexico et Toronto : Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, AHI et Wyclef Jean, Los Angeles Azules, Belinda et Elena Rose.

Les portes de la Crypto.com Arena s’ouvriront à 17h00 (heure du Pacifique). Pour vivre ces célébrations exceptionnelles et lancer le compte à rebours du plus grand rendez-vous sportif de la planète, les fans pourront se procurer leurs billets dès ce mercredi 3 juin à 10h00 (heure du Pacifique) en cliquant ici.

« Ce Concert du compte à rebours mettra à l’honneur la passion, l’unité et l’harmonie culturelle entre les trois pays organisateurs, ainsi que dans le reste du monde. Des valeurs qui sont centrales dans le concept de la Coupe du Monde 2026 », a expliqué Manolo Zubiria, directeur compétition (États-Unis) pour la Coupe du Monde 2026. « À deux jours du match d’ouverture aux États-Unis, Los Angeles, l’une des capitales mondiales du divertissement, sera le théâtre d’un spectacle exceptionnel assuré par des artistes de premier plan. Les fans de toute la planète se rassembleront pour cette célébration placée sous le signe de la musique et du football, juste avant que l’Amérique du Nord accueille le monde. »

En partenariat avec les Grammys®, le Concert du compte à rebours donnera également lieu à deux autres manifestations, au Canada et au Mexique. Des artistes de renommée mondiale figurant sur l’album officiel de la Coupe du Monde 2026 s’y produiront aux côtés d’autres interprètes internationaux et d’invités spéciaux.