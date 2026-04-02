La FIFA publie sa Politique de protection

La FIFA a publié un cadre unifié de portée mondiale destiné à renforcer son engagement de longue date dans la prévention à tous les niveaux du football

Ce document vise à améliorer la sensibilisation, faciliter le signalement et introduire des mesures de responsabilisation plus poussées afin que le football demeure sûr et inclusif pour toutes et tous

Approuvée à l’unanimité par le Conseil de la FIFA, cette politique officialise les standards de prévention appliqués par la FIFA dans l’ensemble de ses compétitions, de ses programmes et de l’écosystème du football en général

S’appuyant sur son engagement de longue date à intégrer des mesures de prévention dans ses compétitions et programmes de développement ainsi qu’à renforcer les normes de prévention dans le football au sens large, la FIFA a publié sa première politique exhaustive en la matière. L’instance dirigeante du football mondial franchit ainsi une étape importante dans ses efforts continus pour garantir et promouvoir le bien-être de toutes les personnes impliquées dans le football à travers la planète.

Approuvée par le Conseil de la FIFA le 19 mars 2026, la Politique de protection de la FIFA se veut un document évolutif, destiné à être revu et renforcé au fil du temps en consultation avec les parties prenantes et experts concernés.

Regroupant un large éventail de mesures, initiatives et normes existantes au sein d’un cadre clair et accessible, elle renforce l’approche institutionnelle de la FIFA en matière de prévention et conforte son rôle de leader dans ce domaine essentiel.

« Le football a le pouvoir d’unir et d’inspirer le monde, mais ce potentiel ne pourra se concrétiser que si toutes les personnes impliquées se sentent en sécurité, respectées et soutenues », a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, soulignant le rôle central de la prévention pour le football mondial.

Cette politique formalise le devoir de responsabilité morale de la FIFA et définit clairement les attentes, rôles et responsabilités de toutes les personnes et entités liées au football, qu’il s’agisse des joueurs, des officiels, des associations membres, des confédérations ou des partenaires.

Mattias Grafström a ajouté : « À travers cette étape importante, la FIFA réaffirme son engagement à favoriser une culture du soin, de la confiance et de la responsabilisation dans l’ensemble du football, en veillant à ce qu’il reste un endroit sûr où chacun se sente bienvenu et en mesure de s’épanouir, que ce soit sur le terrain ou en dehors. »

Articulée autour de cinq piliers (la prévention ; la réponse, qui comprend le signalement, l’enquête, la résolution et la réparation ; la prévention pendant les compétitions ; le suivi, l’évaluation et l’apprentissage des leçons de l’expérience et l’engagement ; la gouvernance et la responsabilisation), la politique intègre la prévention à toutes les activités, opérations et compétitions de la FIFA.

Elle promeut également la mise en place de mécanismes de signalement accessibles de même qu’une approche centrée sur les victimes et tenant compte des traumatismes, en veillant à ce que tous les signalements soient traités avec la plus grande attention, le plus grand respect et le plus grand professionnalisme.

Élaborée en consultation avec des experts et organisations de premier plan à l’échelle mondiale, la politique reflète la volonté de la FIFA de s’aligner sur les normes internationales ainsi que sur les meilleures pratiques.

Elle est applicable dans le monde entier, sur le terrain comme en dehors, et la FIFA continuera à travailler en étroite collaboration avec les confédérations et les associations membres pour soutenir la mise en œuvre de mesures de prévention conformes à ses principes, mais également aux cadres juridiques et réglementaires nationaux.

Inspirée d’initiatives clés – telles que le programme de prévention FIFA Guardians™ – et du travail mené par le département Prévention et Protection des enfants de la FIFA, elle consolide des années de progrès en une ressource unique et exhaustive à l’usage de la communauté du football mondiale.