Le Conseil de la FIFA salue des revenus records pour le football

"Les investissements sans précédent de la FIFA dans le football sont le résultat de notre transparence financière et constituent un exemple concret de la manière dont nous ambitionnons de rendre le football véritablement mondial", a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA. "Le succès retentissant de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a été essentiel pour permettre à l’instance d’accomplir sa mission vis-à-vis de ses associations membres et du monde du football, malgré les nombreux défis rencontrés au cours du cycle précédent, au premier rang desquels la pandémie de Covid-19."

Point sur les compétitions futures

À la suite de sa décision prise en décembre 2022 d’élargir à 32 équipes (au lieu de 24) le format de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à compter de juin-juillet 2025, le Conseil a approuvé à l’unanimité la répartition des places pour cette édition. Basée sur différents chiffres et critères objectifs, cette répartition est la suivante : AFC : 4, CAF : 4, CONCACAF : 4, CONMEBOL : 6, OFC : 1, UEFA : 12 et pays hôte : 1.

Le Conseil a également confirmé que, au regard de différentes considérations sportives et opérationnelles ainsi que de la tradition voulant que les associations membres accueillant la Coupe du Monde de la FIFA™ participent toutes à l’épreuve, le Canada, les États-Unis et le Mexique seront automatiquement qualifiés pour la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, leurs places étant déduites du quota de six accordé à la CONCACAF. De plus amples détails seront fournis ultérieurement concernant les compétitions préliminaires de la Coupe du Monde 2026 dans toutes les confédérations.