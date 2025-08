À l’occasion du Congrès de la FIFA tenu en ligne, le Président Infantino encourage une reprise du football dans des conditions sûres

S’adressant aux présidents et délégués des associations membres, répartis sur tous les fuseaux horaires, le Président a opposé la nouvelle FIFA, "crédible, fiable, moderne, professionnelle et responsable", et celle de 2015, toxique, plombée par une vaste crise de corruption. "Cette semaine, je me suis rendu à Washington, au siège du ministère de la Justice, pour m’entretenir avec le Procureur général des États-Unis, à qui j’ai réitéré notre détermination à ne jamais retomber dans les travers du passé. Je lui ai aussi exprimé toute notre gratitude car c’est le ministère américain de la Justice qui a sauvé la FIFA en 2015 pendant que d’autres se contentaient de regarder ailleurs... Notre objectif est de parvenir aux échelons les plus élevés en termes de bonne gouvernance et nous y travaillons au quotidien."