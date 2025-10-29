FIFA.com
Explorer
Rapport annuel 2025
Retour
Faits marquants
Distinctions
Avant-propos
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™
2025 en un coup d’œil
Compétitions et événements
Autour de la FIFA
Gouvernance
Finances
In memoriam
Télécharger le rapport
Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™
Coupe du Monde U‑20 de la FIFA, Chili 2025™
La RDP Corée s’adjuge une troisième Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™
Coupe du Monde U‑17 de la FIFA, Qatar 2025™
Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™
Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2025™
Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025™
The Best FIFA Football Awards™ 2025
Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ et FIFA Unites: Women’s Series™
2025 en un coup d’œil
Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ et FIFA Unites: Women’s Series™
^
paramétrage des cookies