La semaine en chiffres

Pluie de buts et un record historique en MLS

Bale enfile les buts comme les perles

Dudelange marque l'histoire du football luxembourgeois

48 tirs ont été comptabilisés lors du match AS Rome - Atalanta, soit le total le plus élevé dans une rencontre de Serie A en plus de huit ans. L’Atalanta est devenue la première équipe à inscrire plus de deux buts à la Roma en championnat depuis exactement un an et un jour, date à laquelle l’Inter Milan s’était imposé au Stade Olympique grâce notamment à Mauro Icardi. Les hommes d’Eusebio Di Francesco sont toutefois parvenus à revenir à 3-3 en seconde période, un nul qui leur permet de poursuivre leur série de 9 matches sans défaite en Serie A.

40 places séparent le Danemark (13ème) et la Croatie (53ème) au Classement mondial féminin de la FIFA, mais cela n’a pas empêché les Croates, qui avaient perdu 0-4 à domicile face aux Danoises en octobre dernier, d’arracher un match nul 1-1 au retour au Danemark. Ce résultat fait les affaires de la Suède, qui s’empare de la première place du groupe de qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™. La capitaine danoise, Pernille Harder, candidate au titre The Best - Joueuse de la FIFA, a cependant pu se consoler en devenant la sixième joueuse différente en six ans à être sacrée Joueuse de l’année de l’UEFA 2017/18.

28 buts en 26 matches, c’est l’exploit réussi par Josef Martinez, qui s’empare du record de buts marqués en une saison en MLS, jusque-là détenu conjointement par Roy Lassiter, Chris Wondolowski et Bradley Wright-Phillips avec 27 réalisations. L’attaquant d’Atlanta United dispose encore de huit matches pour faire grimper son compteur.

10 heures et six minutes, c’est la durée depuis laquelle Augsbourg n’avait plus marqué lors de son match d’ouverture en Bundesliga. Martin Hinteregger a égalisé face au Fortuna Düsseldorf et a sonné la révolte de son club, qui s’est finalement imposé 1-2. Les Bavarois n’avaient plus inscrit le moindre but lors de leur premier match de championnat depuis leur accession en Bundesliga en 2011 et le doublé de Sascha Molders face à Fribourg.

8 matches nuls consécutifs en Superliga argentine, c’était le bilan de Lanús jusqu’à sa défaite 0-1 face à Aldosivi. Il s’agissait de la plus longue série de partages en championnat argentin depuis 1991 et les huit matches nuls d’affilée signés par l’Unión Santa Fe.

6 matches de championnat consécutifs lors desquels Gareth Bale a marqué. C’est la première fois que le Gallois réussit cette performance en 12 ans et demi de carrière. L’attaquant du Real Madrid a marqué 8 fois lors de ses 7 derniers matches, toutes compétitions confondues, notamment un splendide but face à Barcelone et deux en finale de la Ligue des champions de l’UEFA.

4 clubs ont remporté leurs 3 premiers matches de Premier League pour la troisième fois seulement alors qu’on entame déjà la 120ème édition du championnat d’Angleterre. Liverpool, Tottenham, Chelsea et, plus surprenant, Watford, ont reproduit en 2018/19 ce qu’ils avaient réussi lors des saisons 1903/04 et 1932/33.

3 buts marqués en championnat du Mexique, c’est le bilan du milieu de terrain du Club Deportivo Guadalajara, Orbelin Pineda, en près de deux ans et demi. Pineda a inscrit ses trois buts lors de matches différents, mais toujours à l’occasion du Clásico Tapatío - le derby de Guadalajara - face à l’Atlas Fútbol Club.

3 victoires consécutives en Ligue 1, c’est la performance réalisée par Dijon pour la première fois de son histoire, grâce à sa victoire 0-4 face au Nice de Patrick Vieira. Lors de ses trois saisons précédentes en Ligue 1, Dijon avait dû attendre la septième, la neuvième et la dixième journée avant d’atteindre la barre des 9 points en championnat.