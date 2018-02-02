Roi du penalty, départ réussi, un jeunot et un papy

Cristiano Ronaldo est le deuxième joueur à inscrire plus de 100 penalties en carrière

Christian Ericksen a signé le troisième but le plus rapide de l'histoire de la Premier League

Plus de 45 ans séparaient l'entraîneur du Bayern et celui de Hoffenheim lors de leur confrontation

517

apparitions en Premier League, c’est ce que totalisaient les 11 titulaires de Notts County, pensionnaire de quatrième division, au coup d’envoi du match de FA Cup contre Swansea, soit 49 de plus que son adversaire, qui négocie actuellement sa sixième saison consécutive parmi l’élite.

100

penalties ont été transformés par Cristiano Ronaldo, qui devient ainsi le second joueur à franchir cette barre. Ses deux tentatives réussies contre le FC Valence lui ont permis de porter son compteur à 101. Sous son impulsion, le Real Madrid a signé son premier succès en déplacement en Liga en cinq sorties. Sur l’ensemble de sa carrière, Peléa, pour sa part, converti 109 penalties.

45

ans et deux mois et demi, c’est la différence d’âge entre Jupp Heynckes (Bayern Munich) et Julian Nagelsmann (Hoffenheim). Jamais un tel écart n’avait été constaté entre deux entraîneurs en Bundesliga. L’aîné a battu son cadet 5:2, devenant au passage le troisième technicien à passer le cap des 150 victoires avec le Bayern, après Udo Lattek (184) et Ottmar Hitzfeld (158).

43

secondes, c’est le temps qu’il aura fallu à Vinicius Eutropio pour lancer son mandat à la tête de Bolivar sur la voie du succès. Enrique Flores a été servi dans la moitié de terrain de la Academia. Dix secondes plus tard, le ballon était au fond des filets de Jorge Wilstermann. Le défenseur a franchi plus de 40 mètres avant de centrer à destination de Marcos Riquelme. Au final, Bolivar s’est largement imposé 5:1.

19

buts en 14 matches officiels avec l’Iran, tel est la série réalisée par Mohammad Ahmadzadeh. L’attaquant de 31 ans, deuxième ex aequodu classement des buteurs de la dernière Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, a signé un triplé contre l’Espagne pour offrir à son pays un second succès consécutif en Coupe Persique de Beach Soccer.

14

buts en 13 journées de Liga figurent au compteur de Iago Aspas. Les réalisations du buteur de 30 ans ont permis au Celta de Vigo d’empocher 14 points, ce qui fait de lui le joueur le plus décisif de la saison dans l’élite espagnole. Aspas totalise à ce jour 93 buts pour le Celta et pointe au troisième rang des meilleurs artilleurs de l’histoire du club, derrière Hermidita (107) etVladimir Gudelj(95).

13

ans après son 56ème but pour Cruzeiro, Fred vient d’ajouter le 57ème à sa collection. L’attaquant passé par l'Olympique lyonnais en profite pour devancer Ronaldo au classement des buteurs historiques du club. L'ex-international de 34 ans possède la quatrième meilleure moyenne du Top 50, derrière les frères Niginho (0,8) et Ninao (1,31), et Ronaldo (0,97).

10,5

secondes auront été nécessaires à Christian Eriksen pour ouvrir le score en faveur de Tottenham face à Manchester United et réussir ainsi le troisième but le plus rapide de l’histoire de la Premier League. Le record appartient à un autre joueur des Spurs, l’ancien défenseur Ledley King, buteur contre son camp après 9,9 secondes contre Bradford en 2000. Alan Shearer (Newcastle) avait, quant à lui, trouvé le chemin des filets après 10,4 secondes de jeu en 2003, en contrant le dégagement du malheureux gardien de Manchester City, Carlo Nash.

8

heures et 26 minutes s’étaient écoulées depuis le dernier but de Veracruz en Liga MX mexicaine, jusqu’à ce que Diego Chavez ouvre le score face à Santos Laguna. Djaniny, auteur de son dixième but en dix matches sur un penalty en fin de partie, a toutefois empêché les Tiburones Rojos de remporter leur premier succès en onze journées.

2