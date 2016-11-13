Préparez les bougies pour…

Comme chaque dimanche, FIFA.comrevient sur le parcours de célébrités du ballon rond qui souffleront leurs bougies durant la semaine à venir, à l'image de Samuel Umtiti qui fêtera ses 23 ans ce lundi.

32

ans(13 novembre)- Jo Pottera participé à la plus belle performance du football féminin anglais en terminant troisième de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™. Elle a disputé deux matches au Canada, dont celui remporté 1:0 face à l’Allemagne pour décrocher la troisième place. Potter a défendu les couleurs de nombreux clubs anglais, dont Sheffield Wednesday, Arsenal, Birmingham City, Everton, Leicester City et Notts County, où elle évolue aujourd’hui.

23

ans(14 novembre)- Samuel Umtitia montré son potentiel en remportant la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Turquie 2013 avec la France. Après s’être imposé à Lyon, il a été sélectionné pour l’UEFA EURO 2016, où il a disputé les trois derniers matches des Bleus jusqu’à la finale perdue face au Portugal. En début de saison, Umtiti a signé au FC Barcelone. Plus jeune, il a disputé les UEFA EURO U-17 2010 et U-19 2012.

62

ans(15 novembre)- Uli Stielike a participé avec la RFA à la Coupe du Monde 1982, où il a joué les sept matches jusqu’à la défaite en finale face à l’Italie. Il a également atteint la finale de l’Euro 1976, remporté l’édition 1980. Il a en revanche connu moins de succès en 1984. Après avoir décroché trois championnats, une Coupe d’Allemagne et une Coupe de l’UEFA avec le Borussia Mönchengladbach, il a remporté trois championnats, deux Coupes d’Espagne et une nouvelle Coupe de l’UEFA avec le Real Madrid. Stielike a ensuite terminé sa carrière avec Neuchâtel, où il a été couronné deux fois champion de Suisse. Il est ensuite devenu sélectionneur de ce pays puis des équipes de jeunes en Allemagne, ce qui lui a valu de prendre part aux Coupes du Monde U-20 2001 et 2003. Après une expérience sur le banc de la Côte d’Ivoire, il a pris les rênes de plusieurs clubs, avant d'être nommé à la tête de la sélection sud-coréenne, avec laquelle il a atteint la finale de la Coupe d’Asie de l'AFC 2015. Il dispute actuellement avec elle les qualifications de la zone Asie pour Russie 2018.

52

ans(16 novembre)- Josip Webera défendu les couleurs de la Belgique pendant la Coupe du Monde 1994. Il a joué les quatre matches de son pays aux États-Unis, avant d'être éliminé par l’Allemagne. Né en Croatie, il a fait ses débuts professionnels avec Borac. Il a ensuite porté le maillot de Hajduk Split et du Dinamo Vinkovci. La suite de sa carrière l'a mené au Cercle Bruges puis à Anderlecht, où il a décroché plusieurs titres nationaux.

30

ans(17 novembre)- Nanivient de remporter l’UEFA Euro 2016 avec le Portugal. Il a joué tous les matches de son pays et inscrit trois buts. En 2008 et 2012, il avait déjà participé à cette compétition. Nani a aussi disputé Brésil 2014, où il a inscrit un but, alors qu’une blessure l’a privé d’Afrique du Sud 2010. Après avoir brandi la Coupe du Portugal avec le Sporting Portugal, il a signé à Manchester United, où il a remporté trois Premier Leagues, une Coupe de la Ligue, quatre Community Shields, une Ligue des champions de l'UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2008. Après un retour à Lisbonne sous forme de prêt, il s’est engagé avec Fenerbahçe, avant de signer à Valence en début de saison.

38

ans(18 novembre)- Maribel Dominguez a contribué aux qualifications du Mexique aux Coupes du Monde Féminines 1999, où elle a inscrit le premier but de son pays dans la compétition, et 2011, où elle a réalisé la même performance. Durant la seule et unique participation de son pays au Tournoi Olympique de Football Féminin, à Athènes en 2004, elle a inscrit un but et atteint les quarts de finale. Dominguez a également disputé trois Gold Cups de la CONCACAF, terminant deux fois troisième. Après des débuts aux États-Unis avec Kansas City et Atlanta Beat, elle a signé à Barcelone puis à L’Estartit. De retour en Amérique, elle a porté les maillots des San Diego Sunwaves et des Chicago Red Stars.

72