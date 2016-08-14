Préparez les bougies pour...

FIFA.comvous présente les célébrités du ballon rond qui fêteront leur anniversaire la semaine prochaine, à l'image de Morten Olsen et de Karim Ziani.

67

ans (14 août)- Morten Olsena participé avec le Danemark à la Coupe du Monde de la FIFA, Mexique 1986™ et aux UEFA EUROS 1984 et 1988. Il a porté les maillots du Cercle Bruges, de RWDM et d'Anderlecht, avec lequel il a remporté trois championnats de Belgique et une Coupe de l’UEFA. Il a ensuite terminé sa carrière au FC Cologne. Sur le plan individuel, Olsen a été désigné deux fois Joueur danois de l'année. En tant qu’entraîneur, il a dirigé Brondby, où il a gagné deux championnats du Danemark, Cologne et l’Ajax Amsterdam, avec lequel il a conquis un championnat et une Coupe des Pays-Bas. À la tête de la sélection danoise, Olsen a disputé les Coupes du Monde 2002 et 2010, ainsi que les EUROS 2004 et 2012.

27

ans (15 août)- Ryan McGowana participé avec l’Australie à Brésil 2014. Il a pris part aux trois matches de son pays, après avoir contribué à la qualification pour l’épreuve mondiale. Plus jeune, il a disputé la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2009. McGowan participe actuellement avec les Socceroos aux qualifications pour Russie 2018. Il s’est révélé en Écosse, sous le maillot de Heart of Midlothian, en brandissant une Coupe nationale. Après deux périodes de prêt, McGowan est parti pour le championnat chinois et Shandong Luneng, où il a remporté la Coupe de RP Chine. On le retrouve un peu plus tard en Écosse, sous le maillot de Dundee United. Il est ensuite retourné en RP Chine en début d’année, pour défendre les couleurs de Henan Jianye.

46

ans(16 août) - Sandrine Soubeyrand a disputé avec la France les Coupes du Monde Féminines de la FIFA™ 2003 et 2011, terminant quatrième dans cette dernière édition. Elle a également participé à cinq EUROS féminins d’affilée, entre 1997 et 2013. Après des débuts à Félines Saint-Cyr puis Caluire, elle a signé à Juvisy, où elle a remporté deux championnats et une Coupe de France.

34

ans (17 août)- Karim Ziania participé à la campagne de qualification qui a permis à l’Algérie de retrouver la Coupe du Monde en 2010. En Afrique du Sud, il a disputé les trois matches de son pays. Ziani a aussi participé aux Coupes d’Afrique des Nations de la CAF 2004 et 2010, terminant quatrième de cette dernière. Après des débuts avec Troyes, Lorient, Sochaux et Marseille, Ziani a porté les maillots de Wolfsbourg, Kayserispor (Turquie), Al Jaish (Qatar), Al Arabi (Qatar), Ajman (EAU), Al Fujairah (EAU), Petrolul (Roumanie) et Orléans. Sur le plan individuel, Ziani a été désigné quatre fois de suite Joueur algérien de l'année.

64

ans (18 août)- Ricardo Villaa participé à la conquête du premier titre mondial de l’Argentine, en 1978, en disputant deux matches, face à la Pologne et au Brésil. Après des débuts à Quilmes, il a porté les maillots de San Martin Tucuman, de l'Atlético Tucuman, du Racing Club et de Tottenham, où il a brandi la FA Cup après avoir marqué deux buts lors de la victoire (3 :2) en finale face à Manchester City. Villa est ensuite passé par les Fort Lauderdale Strikers puis le Deportivo Cali, avant de rentrer au pays pour finir sa carrière avec Defensa y Justicia.

60

ans (19 août)- Hassan Nazaria contribué à la première qualification pour la Coupe du Monde, en 1978, de l'Iran. En Argentine, il a disputé tous les matches de son pays avant l’élimination au premier tour. Deux ans plus tôt, il avait brandi la Coupe d’Asie de l’AFC et représenté son pays aux Jeux Olympiques de Montréal. Après des débuts à Sepah Abadan, il a signé à Esteghlal, où il a brandi la Coupe d’Iran. Nazari a ensuite permis à Al Ahli de remporter le championnat émirati, avant de porter le maillot des Dallas Americans.

55