Préparez les bougies pour…

FIFA.comvous présente les stars du ballon rond qui fêteront leur anniversaire durant la semaine à venir.

ans (10 juillet) - Mario Gomez a marqué l'histoire de l'Allemagne en terminant troisième de la Coupe du Monde de la FIFA 2010™ et en disputant trois UEFA EUROS d'affilée. Il a terminé finaliste de cette épreuve en 2008, avant d'atteindre les demi-finales en 2012 et 2016. Formé à Stuttgart, il y a fait ses débuts professionnels et y a remporté une Bundesliga. Il s'est ensuite engagé avec le Bayern Munich, où il a gagné deux championnats, deux Coupes et deux Supercoupes d'Allemagne, sans oublier une Ligue des champions de l'UEFA. Gomez a ensuite signé à la Fiorentina, avant d'être prêté à Besiktas, où il a été couronné champion de Turquie. Sur le plan individuel, il a été désigné une fois meilleur joueur de l'année en Allemagne, a fini deuxième meilleur buteur de l'EURO 2012, de la Bundesliga et du championnat turc.

ans (11 juillet) - Leao a fait partie de l'une des plus brillantes générations du Brésil, avec lequel il a disputé quatre Coupes du Monde, remportant le titre suprême en 1970 en tant que remplaçant, avant d'être titulaire en 1974 et 1978, où les Brésiliens ont terminé troisièmes, et de participer à l'édition 1986 à nouveau sur le banc. Le gardien a passé toute sa carrière sur ses terres, avec entre autres Palmeiras, Vasco de Gama et Corinthians, remportant un nombre incalculable de trophées. Une fois les gants raccrochés, il a été sélectionneur de son pays à la Coupe des Confédérations de la FIFA 2001 et a entraîné São Paulo, Santos, Cruzeiro, Corinthians, Vissel Kobe (Japon) et Al Sadd (Qatar).

ans (12 juillet) - Hans Tilkowski a participé à une des plus belles campagnes de l'Allemagne* *en Coupe du Monde, à l'édition 1966, perdue en finale face à l'Angleterre dans le légendaire stade de Wembley. Il a également participé à l'édition 1962 en tant que remplaçant. Après des débuts au Westfalia Herne, Tilkowski a signé au Borussia Dortmund, où il a brandi une Coupe d'Allemagne et une Coupe des Coupes. Il a été désigné une fois joueur de l'année dans son pays.

ans (13 juillet) - Sandie Tolettia contribué au succès des Françaises à la Coupe du Monde Féminine U-17 2012. Deux ans plus tard, elle a décroché la médaille de bronze à la Coupe du Monde Féminine U-20 2014. Elle espère désormais se faire une place dans l'équipe A, dont elle a déjà porté le maillot à plusieurs reprises. Toletti évolue depuis 2013 dans le club de Montpellier.

ans (14 juillet) - Sergey Ignashevicha contribué au retour de la Russie en Coupe du Monde, après avoir manqué deux éditions, à Brésil 2014, où il a joué les trois matches de son pays. Il a également participé aux trois derniers EUROS, en 2008, 2012 et 2016. C'est avec le Lokomotiv Moscou qu'il s'est révélé, en conquérant un championnat, une Coupe et une Supercoupe de Russie, avant de signer au CSKA Moscou, où il a gagné cinq championnats, six Coupes, six Supercoupes de Russie et une Coupe de l'UEFA.

ans (15 juillet) -Peter Odemwingie a participé avec le Nigeria aux Coupes du Monde 2010 et 2014, où il a inscrit le but de la victoire face à la Bosnie-et-Herzégovine qui a permis à son pays d'atteindre le second tour. Au niveau continental, il a disputé quatre Coupes d'Afrique des Nations de la CAF de suite, terminant trois fois troisième avec les Super Eagles. Odemwingie a également décroché la médaille d'argent au Tournoi Olympique de Football Masculin, Pékin 2008. Après des débuts au Nigeria sous le maillot de Bendel, il est parti pour l'Europe, où il a joué à Lille, au Lokomotiv Moscou, à West Bromwich, à Stoke City et à Cardiff.

