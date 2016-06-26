Préparez les bougies pour…

Comme à son habitude, FIFA.comrevient sur le parcours de célébrités du ballon rond qui souffleront leurs bougies cette semaine.

61

ans (26 juin)- Maxime Bossisa participé avec la France à trois Coupes du Monde de la FIFA™ de suite : Argentine 1978, Espagne 1982 et Mexique 1986, où les Bleus ont terminé troisièmes. Son bilan dans l’épreuve mondiale est d’un but en 15 matches. Bossis a fait partie de la génération dorée qui a remporté le premier UEFA EURO des Bleus. En 1984, il a disputé les cinq matches de son pays jusqu’au couronnement. En club, Bossis a porté les maillots de Nantes, où il a décroché trois championnats et une Coupe de France, et du Racing. Sur le plan individuel, il a été désigné deux fois Joueur de l’année en France.

32

ans(27 juin) - Gӧkhan Inlera disputé avec la Suisse Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014, ainsi que l’UEFA EURO 2008. Après des débuts à Aarau puis au FC Zurich, club avec lequel il a été couronné deux fois champion de Suisse, Inler a rejoint l’Italie et l'Udinese pour quatre saisons, avant de signer à Naples, où il a remporté deux Coupes et une Supercoupe nationales. En début de saison dernière, il a décidé de s’engager avec Leicester City, où il vient d’écrire l’histoire en remportant la Premier League.

40

ans(28 juin) - Hans Sarpeia contribué à la première qualification du Ghana en Coupe du Monde, en 2006. Il a récidivé quatre ans plus tard, en validant le billet des Black Stars pour Afrique du Sud 2010. Il a franchi la phase de groupes dans ces deux éditions et il aurait même pu atteindre les demi-finales de l'édition sud-africaine, sans un dénouement incroyable face à l’Uruguay en quart de finale. Au niveau continental, il a disputé trois Coupes d’Afrique des Nations de la CAF, terminant troisième en 2008 et deuxième en 2010. Sarpei a passé toute sa carrière en Allemagne, avec le Fortuna Cologne, le MSV Duisbourg, le VfL Wolfsbourg, le Bayer Leverkusen et Schalke, où il a brandi une Coupe nationale.

62

ans (29 juin)-Junior s'est fait connaître sur la planète football avec le Brésil dans les années 80 pendant les Coupes du Monde 1982 et 1986, où son bilan est d’un but, face à l’Argentine, en dix matches. Il a également fini deuxième à la Copa América 1983 et participé aux Jeux Olympiques de 1976. Avec Flamengo, Junior a remporté quatre championnats, une Coupe du Brésil, une Copa Libertadores et une Coupe Intercontinentale. Il a également tenté sa chance en Italie, avec le Torino et Pescara. Sur le plan individuel, Junior a été désigné une fois Joueur de l’année au Brésil. En tant qu’entraîneur, il a dirigé Flamengo et les Corinthians.

43

ans(30 juin)- Merete Pedersen a participé avec le Danemark à deux Coupes du Monde Féminines de la FIFA™ : États-Unis 1999 et RP Chine 2007. Elle a aussi disputé le premier Tournoi Olympique de Football féminin, Atlanta 1996. Au niveau continental, Pedersen a participé à trois UEFA EUROS : en 1997, 2001 et 2005. Elle a porté les maillots de Siegen (Allemagne), Odense (Danemark) et Torres Calcio (Italie).

57

ans(1er juin)- Chung Haewona disputé avec la République de Corée la Coupe du Monde 1990, le Tournoi Olympique de Football Masculin, Séoul 1988. Il a également atteint la finale de la Coupe d’Asie de l’AFC 1988, perdue face à l’Arabie Saoudite. Dans cette compétition, il a inscrit deux buts en cinq matches. Avec Busan, Chung a décroché trois championnats de République de Corée, un titre de meilleur buteur du championnat et une Ligue des champions de l’AFC.

36