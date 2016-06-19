Préparez les bougies pour…

FIFA.comvous présente une nouvelle série de célébrités du ballon rond qui souffleront leurs bougies cette semaine.

31

ans (19 juin) Linda Forsberg a participé avec la Suède à deux Coupes du Monde Féminines de la FIFA™ d’affilée : RP Chine 2007 et Allemagne 2011, où elle a fini troisième. Elle a disputé en tout huit matches dans cette épreuve. En 2008, Forsberg a représenté son pays aux Jeux Olympiques de Pékin, où elle a été éliminée en quarts de finale par l’Allemagne. En club, elle a porté les maillots de Hammarby et Djurgardens, où elle a brandi deux Coupes de Suède. Avec Rosengard, Forsberg a conquis deux championnats et une Supercoupe de Suède.

31

ans (20 juin) Aurélien Chedjou a participé avec le Cameroun à deux Coupes du Monde de la FIFA™ consécutives : Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014, ainsi qu’aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. Au niveau continental, il a disputé les Coupes d’Afrique des Nations de la CAF 2010 et 2015. Après avoir réalisé le doublé Coupe-championnat et passé six saisons à Lille, Chedjou a signé à Galatasaray, où il a conquis un championnat, deux Coupes et trois Supercoupes de Turquie.

41

ans (21 juin) Alan a participé avec le Portugal à sept Coupes du Monde de Beach Soccer de la FIFA, terminant une fois deuxième et trois fois troisième, avant de remporter le titre suprême à domicile l’année dernière. Son bilan dans la compétition est de 37 buts en 39 matches. En club, il a porté les maillots de Cavalieri del Mare, de l'AC Milan, du Sporting Portugal, du Lokomotiv Moscou, de Botafogo et de Krylya Sovetov.

52

ans (22 juin) Miroslav Kadlec peut se targuer d’avoir conduit la République tchèque en finale de l’UEFA EURO 1996 pour sa première participation à l’épreuve après l’implosion de la Tchécoslovaquie, avec laquelle il avait disputé Italie 1990. À l’étranger, Kadlec a joué à Kaiserslautern, où il a remporté deux championnats et une Coupe d’Allemagne.

44

ans (23 juin) Zinedine Zidane est à nouveau entré dans l’histoire en devenant il y a quelques semaines un des rares hommes à remporter la Ligue des champions de l’UEFA en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur. Zizou compte également à son palmarès la Coupe du Monde 1998, la finale de l’édition 2006 et l’EURO 2000. En club, il a remporté deux championnats, une Supercoupe d’Italie, une Supercoupe d’Europe et une Coupe Intercontinentale avec la Juventus de Turin. Avec le Real Madrid, il a décroché une Liga, deux Supercoupes d’Espagne, ainsi que la Ligue des champions, la Super Coupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale en 2002. Sur le plan individuel, Zidane a reçu trois FIFA Ballons d’Or et un Ballon d’Or européen, tout en étant désigné deux fois meilleur joueur de France et une fois d’Italie.

41

ans (24 juin) Christie Rampone a participé avec les États-Unis aux cinq dernières Coupes du Monde Féminines, où elle est toujours montée sur le podium : elle a remporté le titre en 1999 et 2015, terminé une fois finaliste et deux fois troisième. Rampone a également décroché la médaille d’or des Jeux Olympiques en 2004, 2008 et 2012. Elle a porté le maillot de nombreux clubs, dont New York Power, Sky Blue et magicJack.

48