Préparez les bougies pour...

FIFA.comrevient sur le parcours de célébrités du ballon rond qui souffleront leurs bougies durant la semaine à venir, à l'image de Luca Toni qui fêtera ses 39 ans dans quelques jours.

63

ans(22 mai)- Cha Bumkuna participé avec la République de Corée à la Coupe du Monde de la FIFA, Mexique 1986™, terminé finaliste de la Coupe d’Asie de l’AFC 1972 et décroché la médaille d’or (ex-aequo) des Jeux asiatiques de 1978. Il a débuté sa carrière professionnelle en RFA : avec Damstadt puis l'Eintracht Francfort, où il a brandi une Coupe nationale et une Coupe de l’UEFA. Avec le Bayer Leverkusen, Cha a conquis une nouvelle Coupe de l’UEFA. Il a également été le sélectionneur de son pays à France 1998 avant d'entraîner Ulsan, Shenzhen (RP Chine) et les Suwon Bluewings, avec lesquels il a remporté deux championnats, une Coupe, deux Coupes de la Ligue et une Supercoupe de République de Corée.

40

ans(23 mai)- Ricardinho a participé avec le Brésil à Corée/Japon 2002, où la Seleção a été couronnée, et Allemagne 2006. En 2003, il a disputé la Coupe des Confédérations de la FIFA. Il a joué pour de nombreux clubs, dont Corinthians, avec qui il a décroché deux championnats, une Coupe du Brésil, deux championnats paulistas, un tournoi Rio-Sao Paulo et la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, en 2000. Avec Santos, Ricardinho s’est contenté d’un championnat. Avec Parana, il a gagné trois championnats paranaenses. À l’étranger, il a porté les maillots de Bordeaux, Middlesbrough, Al Ryyan Qatar et Besiktas, où il a brandi une Coupe de Turquie.

34

ans(24 mai) - DaMarcus Beasleya pris part aux quatre dernières Coupes du Monde, pour un bilan de 11 matches et un quart de finale à Corée/Japon 2002. Il a également disputé les Coupes des Confédérations 2003 et 2009, terminant finaliste de cette dernière édition. Plus jeune, Beasley a joué la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 1999, où il a reçu le Ballon d’Argent adidas, ainsi que la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2001. Au niveau continental, il a disputé six Gold Cups de la CONCACAF, remportant l’épreuve à quatre reprises et échouant une autre fois de la finale. Après avoir remporté deux Coupes et Supporters Shield avec Chicago Fire, il a signé au PSV Eindhoven, où il a décroché deux championnats et une Coupe des Pays-Bas. Beasley est ensuite passé par Manchester City puis les Glasgow Rangers, avec lesquels il a conquis deux championnats, une Coupe d’Écosse et une Coupe de la Ligue. Il a ensuite porté les maillots de Hanovre et Puebla, avant de rejoindre Houston Dynamo.

49

ans(25 mai)- Luc Nilisa disputé avec la Belgique les Coupes du Monde 1994 et 1998, pour un bilan d’un but en six matches, sans oublier l’UEFA EURO 2000. Après des débuts à Winterslag, il a décroché quatre championnats et trois Coupes de Belgique avec Anderlecht. Il a poursuivi sa collection de trophées au PSV Eindhoven, avec deux championnats, une Coupe, une Supercoupe des Pays-Bas, tout en terminant deux fois de suite meilleur buteur du championnat et Joueur de l’année 1995. Nilis a fini sa carrière sous le maillot d’Aston Villa. Il a ensuite été entraîneur adjoint au PSV Eindhoven, puis à Kasimpasa et Gençlerbirligi, en Turquie.

39

ans (26 mai)- Luca Toni aura un anniversaire particulier cette année puisqu’il a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin du championnat. Avec l’Italie, il a remporté la Coupe du Monde 2006, où il a joué six matches et marqué deux buts face à l’Ukraine. Il a ensuite disputé l’EURO 2008 et la Coupe des Confédérations 2009. Il a effectué ses premiers pas en Serie A était sous le maillot de Vicence puis de Brescia. Avec Palerme, il a remporté la Serie B, dont il a fini meilleur buteur. Passé à la Fiorentina, Toni a terminé meilleur buteur de l'élite. Il a ensuite signé au Bayern Munich, où il a remporté un championnat, une Coupe d’Allemagne et une Coupe de la Ligue, tout en terminant meilleur buteur de la Coupe de l’UEFA. Il est ensuite rentré en Italie pour porter les maillots de l’AS Rome, de Genoa et de la Juventus, avant de défendre les couleurs d’Al Nasr. Le buteur a ensuite retrouvé la Fiorentina, avant de jouer les trois dernières saisons et de remporter le titre de meilleur buteur du championnat avec Hellas Vérone.

40

ans (27 mai)- Jiri Stajnera aidé la République tchèque à se qualifier pour Allemagne 2006, où il a joué trois matches avant l’élimination au premier tour. Stajner a porté le maillot de nombreux clubs tchèques, dont le Slavia Prague. Il a également défendu les couleurs de Hanovre.

25