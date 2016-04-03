Préparez les bougies pour…

Comme chaque dimanche, FIFA.com retrace le parcours des grands noms du ballon rond qui souffleront leurs bougies durant la semaine à venir.

28

ans (3 avril) - Tim Krul a contribué à la troisième place des Pays-Bas en Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, où il est entré en jeu en quart de finale face au Costa Rica quelques instants avant la séance de tirs au but, durant laquelle il a fait deux arrêts décisifs. Plus jeune, l'immense gardien a terminé troisième à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2005. Après des débuts à Newcastle, Krul a été prêté au club écossais de Falkirk puis à Carlisle United, afin d'acquérir de l'expérience. De retour à Newcastle, il a pris la place de titulaire, qu'il occupe toujours.

29

ans (4 avril) - Sami Khedira fait partie de la génération dorée actuelle du football allemand, avec laquelle il a remporté l'UEFA EURO U-21 2009 et disputé la Coupe du Monde 2010, où il a joué les sept matches de son pays et terminé troisième. Khedira a ensuite participé à l'EURO 2012 et à Brésil 2014, où la Mannschaft a soulevé le trophée suprême. Formé à Stuttgart, il est devenu un des piliers de l'équipe première, avec laquelle il a conquis une Bundesliga. Le solide milieu de terrain est ensuite parti pour le Real Madrid, où il a gagné un championnat, deux Coupes, une Supercoupe d'Espagne, une Ligue des champions de l'UEFA et une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. En début de saison, il a signé à la Juventus.

36

ans (5 avril) - Joris Mathijsen a disputé deux Coupes du Monde avec les Pays-Bas : Allemagne 2006 et Afrique du Sud 2010. Dans cette dernière édition, il a joué six matches et atteint la finale, perdue face à l'Espagne. En 2008 et 2012, il a disputé les deux derniers EUROS. En clubs, Mathijsen a porté les maillots de Willem II, Alkmaar, Feyenoord, Hambourg et Malaga.

31

ans (6 avril) - Fatawu Dauda a gardé les cages du Ghana à Brésil 2014, contre l'Allemagne et le Portugal, et à la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2013, où il a terminé quatrième. Dauda évolue à Ashanti Gold depuis 2006, même s'il a quitté le club pour partir en Afrique du Sud une courte période et garder les cages des Orlando Pirates et Chippa United.

55

ans (7 avril) - Luigi De Agostini a disputé avec l'Italie la Coupe du Monde 1990, où il a joué six matches et fini troisième. En 1988, il a disputé quatre matches et inscrit un but à l'UEFA EURO. Il a également terminé quatrième du Tournoi Olympique de Football Masculin, Séoul 1988. Après avoir remporté la Serie B avec Udinese, De Agostini a signé à Trento Calcio, Hellas Vérone, puis à la Juventus, où il a conquis une Coupe d'Italie et une Coupe de l'UEFA. Il est passé par l'Inter Milan avant de terminer sa carrière à la Reggiana.

66

ans (8 avril) - Grzegorz Lato a largement contribué aux succès du football polonais dans les années 70 et 80. Il a disputé trois Coupes du Monde d'affilée : Allemagne 1974, où il a terminé meilleur buteur avec sept réalisations et troisième sur le plan collectif, Argentine 1978, et Espagne 1982, où les Polonais ont à nouveau fini troisièmes. Son bilan individuel dans la plus prestigieuse des compétitions est de 10 buts en 20 matches. Lato a décroché la médaille d'or aux Tournoi Olympique de Football Masculin, Munich 1972 et la médaille d'argent à ceux de Montréal 1976. Après des débuts à Stal Mielec, où il a remporté deux championnats de Pologne, il a signé au Sporting Lokeren (Belgique) puis au CF Atlante (Mexique), où il a remporté une Ligue des champions de la CONCACAF. Sur le plan individuel, l'attaquant prolifique a été désigné meilleur joueur en Pologne à deux reprises. En tant qu'entraîneur, il a pris les rênes de Stal Mielec, Olimpia Poznan et Amica Wronki.

38