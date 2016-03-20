Préparez les bougies pour…

FIFA.com poursuit son tour d’horizon des célébrités du ballon rond qui fêteront leur anniversaire cette semaine.

42

ans (20 mars) Carsten Ramelow a participé avec l’Allemagne à la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002™, perdue en finale face au Brésil. Ramelow y a disputé cinq des sept matches de son pays. Plus jeune, il a participé à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 1993. Après cinq saisons en deuxième division avec le Hertha Berlin, il a rejoint le Bayer Leverkusen, où il a terminé deuxième de Bundesliga à quatre reprises. Il a également disputé une finale de Coupe d'Allemagne et une autre de Ligue des champions de l’UEFA, face au Real Madrid.

47

ans (21 mars)Ali Daei est une légende vivante du football iranien puisqu’il a permis à son pays de retrouver la Coupe du Monde en 1998. En France, il a joué les trois matches avant l’élimination à l'issue du premier tour. Il a ensuite joué deux matches à Allemagne 2006. Au niveau continental, Daei a terminé troisième de la Coupe d’Asie de l’AFC 1996, dont il a fini meilleur buteur, et troisième de l’édition 2004. En Iran, il a remporté le championnat avec Persépolis, la Coupe et la Supercoupe avec Saba Battery, et un nouveau championnat avec Saipa. À l’étranger, il a défendu les couleurs d’Al Sadd (Qatar), de l'Arminia Bielefeld (Allemagne), du Bayern Munich, où il a conquis une Bundesliga et une Coupe de la Ligue, et d’Al Shabab (Émirats Arabes Unis). En tant qu’entraîneur, Daei a dirigé Saipa, où il a été couronné champion, Persépolis, où il a brandi deux Coupes d'Iran, Rah Ahan et Saba Qom. En tant que sélectionneur national de l’Iran, il a décroché un championnat d’Asie Occidentale.

53

ans (22 mars) Oleg Kuznetsov a disputé avec l’URSS Mexique 1986 et Italie 1990, ainsi que l’UEFA EURO 1988, perdu en finale face aux Pays-Bas. Avec le Dynamo Kiev, il a gagné trois championnats, deux Coupes d’URSS et une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Avec les Glasgow Rangers, il a remporté quatre championnats, une Coupe d’Écosse et trois Coupes de la Ligue.

43

ans (23 mars) Jerzy Dudek a gardé les buts de Liverpool durant la finale inoubliable de la Ligue des champions 2005 face à l’AC Milan, au cours de laquelle il a multiplié les exploits avant la séance de tirs au but. Avec les Reds, il a aussi conquis une FA Cup, une Coupe de la Ligue, un Community Shield et une Supercoupe d’Europe. Avec le Feyenoord Rotterdam, il a remporté un championnat et une Supercoupe des Pays-Bas. Avec le Real Madrid, il a conquis un championnat, une Coupe et une Supercoupe d’Espagne. Dudek a participé à la qualification de la Pologne pour la Coupe du Monde 2002, où il a joué deux matches. Sur le plan individuel, il a été désigné meilleur joueur de Pologne en 2000.

32

ans (24 mars) Benoît Assou-Ekotto a permis au Cameroun de se qualifier pour les deux dernières Coupes du Monde (Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014), disputant cinq matches dans les deux éditions. Après des débuts à Lens, Assou-Ekotto a signé à Tottenham avant d’être prêté aux Queens Park Rangers. Il est ensuite revenu en France pour porter le maillot de Saint-Étienne.

34

ans (25 mars) Alvaro Saborio a disputé avec le Costa Rica la Coupe du Monde 2006 et les Jeux Olympiques d’Athènes 2004. Il a aussi participé à cinq Gold Cups de la CONCACAF et à une Copa América. Après avoir conquis deux championnats costaricains, une Ligue des champions de la CONCACAF, une Copa UNCAF et terminé troisième de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2005 avec le Deportivo Saprissa, il est parti pour l’Europe. Sous les couleurs de Sion, il a brandi la Coupe de Suisse, avant d’être prêté à Bristol puis au Real Salt Lake, où il s’est engagé officiellement par la suite. Durant son séjour dans l'Utah, il a remporté le championnat américain. Il évolue actuellement à DC United.

27