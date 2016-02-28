Préparez les bougies pour…

Comme chaque semaine, FIFA.combraque ses projecteurs sur les stars du football mondial qui souffleront leurs bougies durant les jours à venir.

59

ans (28 février) Jan Ceulemansa participé avec la Belgique à trois Coupes du Monde de la FIFA™ d’affilée : Espagne 1982, Mexique 1986, où il a terminé quatrième, et Italie 1990 pour un total de quatre buts en 16 matches. Il a également atteint la finale de l'UEFA EURO 1980, avant de connaître un parcours plus mitigé quatre ans plus tard. Durant sa longue carrière, Ceulemans n’a joué que pour deux clubs : après des débuts à Lierse, il a signé au Club Bruges, où il a remporté trois championnats, deux Coupes et six Supercoupes de Belgique. Sur le plan individuel, cet ancien attaquant a été désigné Joueur belge de l'année à trois reprises.

28

ans (29 février) Benedikt Hӧwedes a conquis avec l’Allemagne la dernière Coupe du Monde. Il a joué un rôle actif dans ce triomphe, en participant à la campagne de qualification et à tous les matches au Brésil. Plus jeune, il a disputé les EUROS U-19 2007 et U-21 2009, remportant cette dernière compétition. Formé à Schalke, il y livre actuellement sa huitième saison. Il décroché une Coupe et une Supercoupe d’Allemagne avec le club de Gelsenkirchen.

44

ans (1er mars) Nkiru Okosieme est devenue une personnalité du football féminin africain en disputant les quatre premières éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ entre 1991 et 2003, avec un bilan de trois buts en 11 matches. Elle a aussi représenté son pays au Tournoi Olympique de Football Féminin, Sydney 2000.

46

ans (2 mars) Ciriaco Sforza a contribué au retour de la Suisse en Coupe du Monde après six éditions manquées. Sous son impulsion, les Confédérés ont atteint la seconde phase d'États-Unis 1994. Deux ans plus tard, il a disputé le premier UEFA EURO de son pays, en Angleterre. Avec le Grasshopper, Sforza a été couronné champion de Suisse. Il a également porté les maillots de Kaiserslautern, avec lequel il a remporté une Bundesliga, de l’Inter Milan et du Bayern Munich, où il a gagné une Bundesliga, une Ligue des champions de l’UEFA, une Coupe de l’UEFA et une Coupe Intercontinentale. Une fois les crampons raccrochés, l'ancien milieu de terrain a entraîné Lucerne, le Grasshopper, Wohlen et Thoune.

24

ans (3 mars) Fernando a inscrit son nom dans l’histoire du football brésilien en remportant la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2011. En Colombie, il a joué l’ensemble des matches de son pays. Il a ensuite participé à la Coupe des Confédérations de la FIFA 2013, remportée par la Seleção. Plus jeune, il a conquis les Copas América U-17 2009 et U-20 2011. Après avoir fait ses preuves dans le championnat gaucho avec Grêmio, Fernando a signé au Shakhtar Donetsk, où il a remporté le championnat et la Supercoupe d’Ukraine. En début de saison, il s’est engagé avec la Sampdoria.

42

ans (4 mars) Mladen Krstajic a disputé avec la Serbie et Monténégro la Coupe du Monde 2006. Il a participé aux trois matches de son pays en Allemagne. En deux périodes au Partizan Belgrade, il a remporté cinq championnats et deux Coupes. Avec le Werder Brême, il a réalisé le doublé Coupe-championnat. Durant son passage à Schalke, Krstajic a brandi la Coupe de la ligue allemande.

58