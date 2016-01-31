Préparez les bougies pour...

Comme chaque semaine, FIFA.com revient sur le parcours de grands noms du football mondial qui souffleront leurs bougies cette semaine, à l'image de Carlos Tevez qui fêtera ses 32 ans ce 5 février.

ans(31 janvier)- Müller*a participé avec le Brésil à trois Coupes du Monde de la FIFA™ d’affilée : Mexique 1986, Italie 1990 et États-Unis 1994, où la Seleção *a remporté le titre suprême. Avec Sao Paolo, le buteur a remporté deux championnats du Brésil, quatre championnats Paulista, deux Copas Libertadores et deux Coupes Intercontinentales. Il a également conquis plusieurs titres nationaux avec Palmeiras et Cruzeiro. À l’étranger, Müller a défendu les couleurs du Torino et de Pérouse en Italie, ainsi que de Kashiwa Reysol au Japon. Au niveau individuel, il a fini une fois meilleur buteur du championnat brésilien.

ans (1er février)- Kevin Kilbane**a contribué au retour de l’Irlande en Coupe du Monde, à Corée/Japon 2002, après avoir manqué France 1998. Il y a joué les quatre matches, dont un huitième de finale. Après avoir remporté le championnat de troisième division anglaise avec Preston North End, il s’est baladé entre West Bromwich Albion, Sunderland, Everton, Wigan, Hull City, Huddersfield, Derby County et Coventry City.

ans(2 février)- Roar Strand**a participé à la dernière apparition de la Norvège en Coupe du Monde, à France 1998, où il a réalisé la meilleure performance de l’histoire de son pays en atteignant le second tour. Il a également disputé le seul et unique UEFA EURO joué par son pays, Pays-Bas/Belgique 2000. En 21 saisons au Rosenborg BK, Strand a remporté 16 championnats et cinq Coupes de Norvège. Il a été prêté une saison à Molde.

ans(3 février)- Ernie Brandts**a fait partie de la génération dorée des Pays-Bas, qui pratiquait un football total et a perdu en finale d’Argentine 1978 face au pays hôte. Dans cette compétition, Brandts a joué quatre matches et inscrit deux buts, dans les cages de l’Autriche et de l’Italie. Après des débuts à De Graafschap, il a remporté deux championnats des Pays-Bas et une Coupe de l’UEFA avec Eindhoven. Le défenseur a également porté les maillots de Roda JC, Maastricht et Germinal Ekeren (Belgique). En tant qu’entraîneur, il a dirigé plusieurs équipes aux Pays-Bas, en Tanzanie et au Rwanda.

ans(4 février)- Mathew Leckie**a disputé avec l’Australie la Coupe du Monde 2014, où il a joué les trois matches de son pays avant l’élimination dès le premier tour. Quelques mois plus tard, il a remporté la Coupe d’Asie de l’AFC 2015 et participé à tous les matches menant au titre. Après des débuts aux Bulleen Lions, il est passé par Adelaïde United, avant de rejoindre l’Allemagne et le Borussia Dortmund, puis Mönchengladbach et Francfort. Il a ensuite posé ses valises à Ingolstadt, avec lequel il a remporté le titre de deuxième division et vient d’être promu en Bundesliga.

ans(5 février)- Carlos Tévez**a participé avec l’Argentine aux Coupes du Monde 2006 et 2010, ainsi qu’à la Coupe des Confédérations 2005, où il a terminé finaliste. Plus jeune, le buteur d’exception a représenté son pays à la Coupe du Monde U-17 2001. Tévez a aussi aidé l’Argentine à remporter son premier titre olympique, à Athènes 2004, où il a fini meilleur buteur. En quatre participations à la Copa América, il a atteint la finale en 2004, 2007 et 2015. Après avoir remporté un championnat d’Argentine, une Copa Libertadores, une Copa Sudamericana et une Coupe Intercontinentale avec Boca Juniors, il a été couronné champion du Brésil avec Corinthians. Il a ensuite fait ses bagages pour l’Europe, où il a défendu les couleurs de West Ham puis Manchester United, où il a gagné deux Premier Leagues, une Coupe de la Ligue, un Community Shield, une Ligue des Champions de l’UEFA et une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Il est ensuite parti pour City, où il a conquis un championnat, une FA Cup et un Community Shield. Avec la Juventus, il a remporté deux championnats, une Coupe et une Supercoupe d’Italie. En début de saison, Tévez a décidé de retourner dans son premier club, Boca Juniors, où il a déjà remporté le championnat et la Coupe d’Argentine. Au niveau individuel, il a été désigné trois fois joueur de l’année en Amérique du Sud, deux fois en Argentine et une fois au Brésil, tout en finissant une fois meilleur buteur de Premier League.

