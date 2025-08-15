La Fédération Galloise de Football et la FIFA travaillent main dans la main pour offrir de nouvelles opportunités aux joueuses galloises

L’académie a été établie dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA, qui vise à donner à chaque talent sa chance

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, salue le dynamisme du football gallois.

Dans le cadre de sa volonté d’offrir plus d’opportunités aux jeunes filles aspirant à une carrière dans le football, le pays de Galles a accueilli le premier événement Académie de la FIFA d’Europe. Cette académie a été établie dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA, lequel permet à l’heure actuelle à plus de 180 associations membres de la FIFA à travers le monde de bénéficier de conseils de spécialistes en vue de donner à chaque talent sa chance.

Réservée aux filles, elle est située dans l’enceinte du centre national de développement du football du pays de Galles, plus connu sous le nom de Dragon Park, à Newport, et contribuera à renforcer le réseau d’académies de la Fédération Galloise de Football (FAW). L’événement s’est tenu en présence de Steven Martens, directeur de la sous-division Développement du football mondial de la FIFA, et de Noel Mooney, directeur général de la FAW, ainsi que d’autres invités.

Un message vidéo du Président de la FIFA, Gianni Infantino, a en outre été diffusé. « Ces dernières années, le football au pays de Galles connaît un bel essor, et cette nouvelle Académie de la FIFA contribuera à le renforcer », a-t-il déclaré. « L’Académie de la FIFA constitue un investissement essentiel pour nourrir les ambitions des jeunes footballeuses. Elle permettra de repérer, accompagner et développer les talents locaux, en leur offrant un tremplin pour s’illustrer aussi bien à l’échelle régionale que sur la scène internationale. »

Qualifiant cette journée d’historique tant pour la FAW que pour la FIFA, M. Mooney a affirmé : « Notre ambition est bien sûr de bâtir une fédération de de très haut niveau et d’offrir à chaque joueur et joueuse la possibilité de passer d’un simple terrain de quartier à la Coupe du Monde de la FIFA. C’est l’objectif qui nous anime en permanence. »

Il a souligné que la FAW entend faire en sorte que « chaque jeune fille du pays de Galles ait la possibilité de suivre le parcours de formation de la fédération et de bénéficier d’un encadrement de classe mondiale, afin de réaliser pleinement son potentiel, non seulement comme joueuse, mais aussi comme individu, et de devenir une source d’inspiration ».

Trente-sept académies de la FIFA existent déjà à travers le monde, chacune offrant aux meilleurs jeunes talents ‘un encadrement optimal des infrastructures adaptées et un environnement compétitif dans lequel évoluer.

« Nos objectifs coïncident parfaitement avec ceux de la FIFA. Tous les objectifs du Programme de développement des talents, par exemple, s’accordent pleinement avec notre vision. Nous tenons à remercier chaleureusement la FIFA d’avoir choisi le pays de Galles comme première nation de l’UEFA pour organiser cet événement., qui entérine la reconnaissance de notre programme régional de développement en tant qu’académie de haut niveau répondant aux critères de la FIFA », s’est réjoui M. Mooney.

« Ces dernières années, sous l’impulsion de son Président Gianni Infantino, la FIFA a mis en œuvre des initiatives majeures dont nous avons pleinement bénéficié. »

Cette année, le pays de Galles a disputé pour la première fois l’EURO féminin de l’UEFA. Selon le directeur général de la FAW, l’objectif est désormais de se qualifier pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, ce qui constituerait une autre grande première pour la sélection galloise.

L’entraîneure de talents de la FIFA rattachée à l’académie galloise, Rachel Lever, a indiqué que l’Académie de la FIFA va compléter le travail de développement des talents déjà mené par la FAW. « De nombreuses filles jouent en ce moment juste derrière nous. Pour elles, le fait de venir à Dragon Park est incroyable. Par le passé, elles n’auraient jamais foulé cette pelouse ; c’est donc un moment exceptionnel pour elles. Nous espérons que cette expérience les incitera à persévérer, à croire en elles et à franchir un cap pour essayer de rejoindre un jour l’Académie de la FIFA », a-t-elle déclaré.