Le Président de la FIFA évoque "l'incroyable expérience" du derby de Soweto

Le Président de la FIFA a également rencontré le Président de la CAF, Patrice Motsepe, et le Président de la Fédération sud-africaine de football (SAFA), Danny Jordaan, et a joué un match avec des Légendes de la FIFA

Gianni Infantino fait l'éloge des fans et de l'ambiance formidable lors du derby de Soweto

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié "d'incroyable expérience" le derby de Soweto entre l'Orlando Pirates FC et le Kaizer Chiefs FC, auquel il a assisté lors de la première journée de sa visite de deux jours en Afrique du Sud.

Le match entre les deux équipes de Soweto, à Johannesburg, est l'une des plus grandes rivalités footballistiques d'Afrique. Il s'est joué à guichets fermés au FNB Stadium, là même où avait été disputée la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2010™.

"Ce derby de Soweto, c'était une première pour moi", a déclaré le Président de la FIFA après avoir assisté à la victoire 1-0 des Orlando Pirates. "Un stade plein à craquer, un public incroyable. J'avais oublié à quel point ce stade est émouvant, tout comme la ville. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait un engouement énorme autour de ce derby. Ç'a été un match formidable, avec une atmosphère fantastique, une passion et des fans incroyables."

Cette semaine marque une étape importante pour le football sud-africain, avec le derby de Soweto et l'intronisation de la légende du football sud-africain, le Dr Kaizer Motaung, dans le South African Hall of Fame.

Tout cela se conclura dimanche avec la finale retour de l'African Football League (AFL) entre le Mamelodi Sundowns FC, club sud-africain, et le Wydad Athletic Club, véritable institution du football marocain et africain, qui viendra clôturer la première édition de l'AFL.

"L'African Football League est un grand événement", a déclaré le Président de la FIFA, qui assistera à l'événement à Pretoria, après avoir déjà été présent à l'occasion du match d'ouverture de l'AFL, le mois dernier en Tanzanie. "Le football doit devenir beaucoup plus mondial qu'il ne l'est actuellement et le football, bien sûr, unit le monde. C'est pour cela que nous sommes ici."