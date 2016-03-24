Le génie Cruyff perd son match contre la maladie

Johan Cruyff, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, avait perdu le match le plus important de sa carrière : la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 1974. Quarante-deux ans après, il vient également de perdre celui de sa vie : un cancer l’a emporté ce 24 mars 2016 à l’âge de 68 ans.

"Johan Cruyff était un joueur magnifique, l'un des meilleurs que le monde ait connus. Un symbole d'un jeu élégant, une inspiration, une source d'admiration pour les fans", a commenté le Président de la FIFA Gianni Infantino, lorsqu'il appris la disparition du triple Ballon d'Or. "Il a marqué l'histoire du football pour toujours. Je suis très attristé par sa mort. Il va terriblement nous manquer. Personnellement et au nom de la FIFA, et de la communauté du football mondial, je voudrais exprimer mes sincères condoléances à sa famille et ses amis", a-t-il tenu à préciser.

Le génie néerlandais est mort "paisiblement à Barcelone, entouré par sa famille après une dure bataille avec le cancer", précisait son site officiel, qui a annoncé la triste nouvelle à la planète football. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et du FC Barcelone notamment souffrait d'un cancer du poumon depuis de longs mois, et l’avait révélé à l'automne 2015. Il avait pourtant affirmé il y a quelques semaines qu’il se sentait bien et que la maladie ne serait bientôt qu’un mauvais souvenir. "Actuellement, j'ai l'impression de mener 2:0 en première période d'un match qui reste à finir, mais je suis persuadé que je vais finir par le gagner." Le sort en a voulu autrement...

Si vous regardez les plus grands joueurs de l'histoire, la plupart ne pouvaient pas être de grands entraîneurs. Si vous regardez les plus grands entraîneurs de l'histoire, la plupart n'étaient pas de grands joueurs. Johan Cruyff a fait les deux

Cruyff n’aura finalement remporté aucun des deux matches les plus importants de sa vie, mais aura gagné bien plus : le respect et l’admiration de tous les amoureux du beau jeu, qu’il a révolutionné aussi bien balle au pied, que sur les bancs de touche.

