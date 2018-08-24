La semaine en chiffres

Buffon et les Thuram : l'Italien a joué avec le père et contre le fils

André Silva imite Romario avec un triplé pour ses débuts en Liga

La chinoise Wang Shanshan marque neuf fois en 29 minutes

800 minutes sans encaisser de but en championnat argentin avec River Plate : voilà le record que vient d’établir Franco Armani en signant sa huitième clean sheet consécutive. Il détrône ainsi le précédent recordman du club, le légendaire Amadeo Carrizo, qui en 1968, à l’âge de 42 ans, avait totalisé 769 minutes d’invincibilité.

80 mètres, soit la longueur de la passe décisive du gardien de Manchester City, Ederson, qui a offert à Sergio Aguero le premier but du match face à Huddersfield Town. En signant son neuvième coup du chapeau depuis son arrivée en Angleterre, l’attaquant argentin s’empare de la deuxième place du classement des triplés en Premier League, ex aequo avec Robbie Fowler et à seulement deux longueurs d’Alan Shearer (11).

25, comme le nombre d’années qu’il aura fallu attendre pour revoir un joueur signer un triplé lors de ses grands débuts en Liga. Cet exploit est à mettre à l’actif d’Andre Silva, dont le coup du chapeau a permis au FC Séville de s’imposer 1-4 au Rayo Vallecano. Le dernier joueur à avoir réussi ce tour de force était Romario. En 1993, face à la Real Sociedad, le Brésilien avait profité de trois caviars de Pep Guardiola pour inscrire trois superbes buts. En un match seulement, Silva a déjà amélioré ses statistiques par rapport à la saison 2017/18, lors de laquelle il n’avait marqué qu’à deux reprises en 24 apparitions sous le maillot de l’AC Milan.

22 ans après avoir joué pour la première fois aux côtés d’un Thuram en club, Gianluigi Buffon vient d’en affronter un autre. Buffon et Lilian Thuram ont évolué côte à côte à Parme (1996-2001) et à la Juventus (2001-2006), et ne se sont défiés qu’au niveau international, notamment lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, Allemagne 2006. Né à Parme, le fils de Lilian, Marcus Thuram, a aidé Guingamp à regagner les vestiaires en menant 1-0 face au Paris Saint-Germain, mais les Parisiens ont émergé après le repos, pour finalement s’imposer 1-3. À noter que les 17 derniers buts du PSG face à Guingamp ont tous été inscrits en seconde période.

20 matches consécutifs sans clean sheet. Telle était la triste série de Lille jusqu’à son nul vierge arraché sur les terres de l’AS Monaco. En repoussant le penalty de Falcao, Mike Maignan a quant à lui confirmé son statut de spécialiste de la discipline : sur ses 9 face à face aux 11 mètres, le portier guyanais de 23 ans a détourné 5 tirs, tandis qu’un sixième a heurté le montant.

14, comme le nombre d’années qui se sont écoulées avant de revoir une équipe disputer sa toute première finale de Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA. L’édition 2018 est à ce titre doublement marquante puisque les deux équipes qui vont se disputer le titre mondial au Stade de la Rabine n’avaient encore jamais atteint ce stade de la compétition. Le Japon avait été éliminé à deux reprises en demi-finale, tandis que l’Espagne n’avait jusqu’ici jamais gagné de match lors de la phase à élimination directe. Patricia Guijarro a anéanti les espoirs des Françaises en signant son sixième but du tournoi, portant ainsi son total de buts/passes décisives à 9. L’Espagnole n’est désormais plus qu’à trois longueurs du record établi par l’Allemande Alexandra Popp en 2010 (10 buts, 2 passes décisives).

9 buts en 29 minutes, dont sept lors des 12 dernières minutes, c’est l’exploit réussi par la remplaçante de la RP Chine, Wang Shanshan, lors de la victoire de son équipe 16-0 face au Tadjikistan dans le cadre des Jeux Asiatiques. Finalistes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, États-Unis 1999, battues par le pays organisateur lors d’une séance de tirs au but haletante - les Chinoises ont ensuite mis fin à une série de six matches sans victoire (dont cinq défaites) face à la RDP Corée, pour terminer en tête du Groupe B, avec un bilan de 9 sur 9, 25 buts marqués et zéro encaissé.

7 heures et 50 minutes. Le PSV Eindhoven vient de mettre un terme à la plus longue période de son histoire sans marquer sur la scène européenne, grâce au penalty inscrit par Gaston Pereiro face à BATE Borisov lors des barrages de la Ligue des champions de l’UEFA ce mardi 21 août. À 19 ans, Donyell Malen est sorti du banc pour offrir, d’une tête plongeante en fin de rencontre, la victoire aux Néerlandais, mettant fin à une série de 10 matches européens à l’extérieur sans victoire pour le PSV.