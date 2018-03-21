La semaine en chiffres 

Un triplé de plus pour Cristiano Ronaldo

Timo Werner et Leipzig font chuter le Bayern

Toronto débute mal la défense de son titre

100 buts en Serie A figurent désormais au compteur de Mauro Icardi. À 25 ans et 27 jours, il est le plus jeune joueur depuis 55 ans à franchir cette barre symbolique et le sixième plus jeune depuis la création de l’élite italienne. Giuseppe Meazza, Silvio Piola, Giampiero Boniperti, Felice Borel et Jose Altafini sont les seuls à avoir été plus rapides que lui.

50 triplés ont été réalisés par Cristiano Ronaldo depuis le début de sa carrière. L’attaquant de 33 ans du Real Madrid s’est offert un quadruplé contre Gérone, portant ainsi son total personnel à 17 réalisations en huit matches, toutes compétitions confondues.

31 ans après, PEC Zwolle s’est à nouveau incliné en Eredivisie après avoir pourtant marqué trois buts, cette fois face au Feyenoord (4:3). Robin van Persie a signé un doublé pour le compte du club de Rotterdam. Depuis son retour, il a déjà marqué quatre buts en trois sorties. Dennis Bergkamp et l’actuel entraîneur de PEC John van ‘t Schip avaient permis à l’Ajax Amsterdam de s’imposer 6:4 lors de la première occurrence, en 1987.

18 ans s’étaient écoulés sans qu’un champion en titre de la MLS n’entame la défense de son titre par deux défaites de rang. Toronto a, bien involontairement, mis fin à cette série. Pour Bradley, Giovinco et Altidore, les raisons de s’inquiéter ne manquent pas. En 2000, malgré la présence de Jeff Agoos, Eddie Pope, Marco Etcheverry et Jaime Moreno, DC United avait terminé à 11 points de l’avant-dernière place dans la division est.

15 matches sans défaite, toutes compétitions confondues, c’est la série qui a pris fin à domicile pour l’America. En s’imposant, Toluca a porté sa série victorieuse à huit unités. Au cours de cette séquence, les Diablos Rojos se sont invités en demi-finale de la Copa MX et à la deuxième place du tournoi de clôture mexicain.

9 heures et trois minutes s’étaient écoulées depuis le dernier but de Timo Werner. L’international allemand a mis fin à sa traversée du désert en donnant la victoire (2:1) au RB Leipzig devant le Bayern Munich. Ce faisant, il a également stoppé la série de 18 matches sans défaite, toutes compétitions confondues, du club bavarois. Leipzig a remporté les dix matches de championnat dans lesquels Naby Keita, auteur de l’ouverture du score, a trouvé le chemin des filets.

7 buts en trois matches ont été inscrits par Wu Lei en Super League chinoise 2018. Un temps mené 2:0 sur le terrain de Guangzhou R&G, Shanghai SIPG a pu inverser la tendance grâce au quadruplé de son homme providentiel. Wu, Oscar, Hulk et leurs coéquipiers totalisent neuf points et une différence de buts de +13 après trois journées.

5 triplés en A-League portent la marque de Besart Berisha, qui est devenu le premier joueur à signer cet exploit. Il devance désormais Shane Smeltz. L’attaquant de 32 ans a largement contribué à la victoire (5:2) de Melbourne Victory sur les Central Coast Mariners. À titre personnel, il reste sur 11 buts en huit confrontations face à cet adversaire.