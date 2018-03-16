La semaine en chiffres

​Messi n'avait jamais marqué aussi rapidement en Ligue des champions

Salzbourg poursuit sa superbe série en UEFA Europa League

Al Ahly décroche son 40ème titre en Egypte

128 secondes, c'est le temps qu'a mis Lionel Messi pour inscrire le but le plus rapide de sa carrière. Avant cela, le joueur du FC Barcelone avait marqué son but le plus rapide après 146 secondes de jeu, pour l'Argentine contre le Nigeria en Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™. Messi a inscrit un doublé contre Chelsea pour devenir le deuxième joueur à passer la barre des 100 réalisations en Ligue des champions de l'UEFA. Il lui a fallu 14 matches de moins qu'à Cristiano Ronaldo (123 contre 137).

60 ans, c'est le temps qu'a dû attendre le FC Séville pour se qualifier à nouveau pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions/Ligue des champions de l'UEFA. Les Andalous ont accompli cet exploit, en grande partie grâce à Wissam Ben Yedder qui est devenu le quatrième joueur à marquer un doublé sur la pelouse de Manchester United dans un match à élimination directe, après Raul, Ronaldo et Kaká.

50 passes décisives en Premier League, c'est le total délivré par Mesut Özil en 141 matches. Il bat ainsi le record d'Eric Cantona, qui avait eu besoin de 143 rencontres pour franchir cette barre.

40 titres de champion : Al Ahly est devenu la neuvième équipe au monde à accomplir cet exploit. En battant ENPPI, il s'est adjugé le titre à six journées de la fin, après avoir pris 45 points sur 45 possibles cette saison. Les joueurs du Caire rejoignent donc les Rangers (54 titres), Linfield (52), Peñarol (49), le Celtic (48), Nacional (46), Olympiakos (44), South China (41) et Olimpia (40).

21 ans, c'est le temps qu'a dû attendre un club du Pendjab pour régner à nouveau sur le championnat indien. JCT l'avait emporté lors de la toute première saison. En 2018, Minerva a été couronné à son tour en I-League. Et ça n'a pas été facile : après quatre défaites en février, Minerva a laissé trois autres équipes revenir dans la course. La dernière journée lui a finalement été bénéfique puisqu'il a été le seul prétendant au titre à s'imposer.

19 matches sans défaite en Europe : après son nul contre le Borussia Dortmund, le RB Salzbourg poursuit cette belle série et devient par la même occasion la première équipe autrichienne à se qualifier pour les quarts de finale de l'UEFA Europa League. Pour accomplir cette série, Salzbourg est quand même passé par Dortmund, Marseille, Nice, la Real Sociedad et Schalke.

16 ans et 81 jours, c'est l'âge auquel Sepp van den Berg, du PEC Zwolle, est devenu le quatrième plus jeune joueur à évoluer en Eredivisie. Seuls Wim Kras (15 ans et 290 jours en 1959), Michel Mommertz (16 ans et 9 jours en 1977) et Mark van Bommel (16 ans et 23 jours en 1993) étaient plus jeunes lors de leurs débuts dans le championnat néerlandais.

11 ans après avoir préservé ses cages et marqué plusieurs buts contre Boca Juniors, River Plate a remis ça en 2018. En 2007, un Falcao de 21 ans et un Ariel Ortega de 33 ans avaient permis aux Millonarios de l'emporter 2:0 dans le Superclásico. Cette fois, ils peuvent remercier Franco Armani et ses arrêts pour leur avoir permis de remporter le premier match décisif entre les deux éternels rivaux d'Argentine depuis 1976.

8 matches sans victoire en Liga MX : Cruz Azul a mis un terme à sa série noire en signant sa plus large victoire en cinq ans. Angel Mena, qui n'avait plus marqué depuis 27 matches toutes compétitions confondues, a fait trembler les filets à deux reprises au cours de la victoire (5:0) contre Pachuca.