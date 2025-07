La FIFA fête l’accessibilité et l’inclusion dans le football à l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées

La Journée mondiale des personnes handicapées a lieu le 3 décembre

Les membres handicapés de la famille du football à l’honneur

L’accessibilité et l’inclusion sont des facteurs clés des compétitions de la FIFA

En cette Journée internationale des personnes handicapées, la FIFA est fière de mettre à l’honneur les footballeurs, les arbitres et les supporters en situation de handicap qui contribuent à la diversité de la grande famille du football.

On dénombre actuellement plus d’un milliard de personnes en situation de handicap, soit environ 15 % de la population. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, nous sommes tous susceptibles de connaître un jour une situation de handicap temporaire ou permanente, et de rejoindre ainsi la minorité la plus nombreuse à l’échelle planétaire. Le handicap est humain.

Pourtant, les personnes en situation de handicap se heurtent encore à de nombreuses barrières sociales, physiques, intellectuelles et comportementales, parmi tant d’autres, qui tendent à les exclure au quotidien.

Certes, grâce aux avancées conséquentes qui ont été réalisées, le monde est aujourd’hui plus accessible et inclusif mais il reste encore beaucoup à faire pour offrir aux personnes en situation de handicap les mêmes opportunités dont bénéficient toutes les autres.

Des millions d’individus en situation de handicap vivent chaque jour leur passion pour le football, un sport qui fait l’unanimité partout dans le monde. Aujourd’hui, celles-ci sont plus nombreuses que jamais à pratiquer le sport le plus populaire de la planète tandis que, les jours de match, la FIFA et les organisateurs de compétitions proposent des services de plus en plus inclusifs afin de permettre à tous de profiter de l’ambiance unique qui règne dans les stades.

Une journée pour sensibiliser

Joyce Cook, directrice du département Responsabilité sociale et Éducation de la FIFA, voit dans la Journée mondiale des personnes handicapées une bonne occasion d’attirer l’attention sur une partie des membres de la famille du football trop souvent oubliée.

"Nous devons montrer que le football ne se résume pas aux compétitions de haut niveau qu’on voit à la télévision. Il existe d’autres formes de football, notamment le football pour handicapés, qui sont pratiquées, gérées et appréciées par des personnes dont la passion n’a rien à envier à celle des autres. Toutes méritent notre soutien et je suis fière du travail qu’accomplit la FIFA pour faciliter ce type de pratiques, par exemple grâce au programme de développement Forward."

"Étant moi-même en situation de handicap, je sais très bien que le plus important, ce sont les valeurs du football : la jubilation, le sentiment de cohésion et le bien-être qu’il peut apporter aux personne marginalisées ou isolées. Que l’on joue au football, que l’on en vive ou que l’on le regarde à la télévision, nous partageons tous le même amour et la même passion pour le ballon rond, qui, ne l’oublions pas, nous appartient à tous."

Encourager l’implication

Le football génère une passion qui pousse les individus à s’impliquer, depuis le football de base jusqu’au haut niveau. Cela inclut un nombre croissant de compétitions de football handisport qui donnent l’occasion à chacun, indépendamment de ses capacités, de s’amuser sur un terrain.

Grâce au programme Forward, la FIFA propose à ses associations membres d’investir afin que tous ceux qui le souhaitent puissent jouer au football, dans le respect de leur handicap ou de leur mobilité. Depuis sa création en 2016, le programme Forward de la FIFA a contribué au financement de plusieurs projets consacrés aux variantes du football, du football à 7 au Foot Fauteuil.

Parallèlement, la Fondation FIFA apporte son soutien à des compétitions comme le Championnat du Monde de Football pour les Sourds. Elle organise également le Festival de la Fondation FIFA qui, en 2018, a réuni 48 organisations non gouvernementales dont la Single Leg Amputee Sports Association (Sierra Leone) et Downside Up Charity (Russie).

La participation de personnes en situation de handicap aux activités footballistiques peut également donner des idées aux enfants et aux jeunes, qui peuvent ainsi s’identifier à des modèles trouvant pleinement leur place dans le sport.

Profiter du spectacle

La Coupe du Monde de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ s’adressent à tout le monde. Aux côtés des organisateurs de ces compétitions, la FIFA fait son possible pour que rien n’empêche les supporters de profiter du spectacle offert par les plus belles compétitions masculines et féminines.

Lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™, la FIFA et le comité organisateur local ont travaillé en étroite collaboration avec le Centre pour l’accès au football en Europe (CAFE) afin de mettre au point des solutions efficaces pour améliorer l’accessibilité des stades dans les trois principales zones : un programme de billetterie accessible autour de trois catégories de billets, qui a distribué 8 500 billets accessibilité sur l’ensemble du tournoi, les infrastructures des stades (parkings, entrées, places assises) et des services spécialisés, comme le service d’audiodescription en direct pour les supporters non-voyants et malvoyants, déjà testé avec succès lors de précédentes éditions de l’épreuve suprême.

Pour les supporters restés à la maison, la FIFA a mis à disposition des résumés de chaque journée destinés aux supporters sourds et malentendants pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ et France 2019.

Une Coupe du Monde de la FIFA™ sans barrières

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ se profile à l’horizon, la FIFA travaille actuellement avec le Conseil suprême pour la remise et l’héritage et d’autres acteurs de premier plan (notamment des associations non-gouvernementales qatariennes spécialisées dans les questions d’accessibilité) pour offrir l’expérience la plus inclusive possible, que ce soit dans les stades, dans les transports publics, dans les lieux d’hébergement ou dans les Fan Zones.

Les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite bénéficieront d’un accès sans barrière, à l’intérieur et à proximité des stades, mais aussi de billets accessibilité répartis en quatre catégories et d’une série de services spécialisés (navettes, services d’accompagnement pour les fauteuils roulants, audiodescriptions en direct pour les spectateurs non-voyants et malvoyants, des salles destinées aux personnes ayant des handicaps sensoriels, ainsi que des aides auditives pour les personnes sourdes ou malentendantes).

Plus généralement, l’accessibilité et l’inclusion font désormais partie des facteurs-clés pris en compte par les procédures de candidature pour les compétitions FIFA, comme chacun a pu le constater lors de l’attribution de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Une association membre souhaitant accueillir une compétition doit désormais intégrer les besoins de tous les supporters.

Lors de la Coupe Arabe de la FIFA™ en cours, des commentateurs audiodescriptifs sont disponibles pour la première fois en langue arabe. Des commentateurs audiodescriptifs ont été spécialement formés dans le cadre d'un projet conjoint entre FIFA World Cup Qatar 2022™ LLC (Q22), l'Institut de Traduction et d'Interprétation de l'Université Hamad Bin Khalifa et le Centre pour l'Accès au Football en Europe.

Une meilleure visibilité

En 2019, le Prix des Supporters de la FIFA, remis lors des The Best FIFA Football Awards™ à Milan, a été décerné à une Brésilienne qui a su toucher un très large public en décrivant les matches à son fils aveugle, également atteint d’autisme.