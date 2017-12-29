Kanté couronné, "Pibe" détrôné, et sacré Barcelonais

Lionel Messi détrône Gerd Müller en inscrivant 526 buts sous les couleurs d'un seul et même club

N'Golo Kanté, 1m70, devient le plus petit lauréat - par la taille - du titre de Joueur français de l'Année

Marek Hamsik, meilleur buteur de l'histoire de Naples avec 116 réalisations, dépasse un certain Diego Maradona au classement

526

buts sous les couleurs d'un seul et même club dans l’un des cinq grands championnats européens, c’est la barre qu’a franchie Lionel Messi à l’occasion de son 608ème match avec le FC Barcelone. Il bat ainsi le record établi par Gerd Müller (525 buts en 572 apparitions, toutes compétitions confondues, pour le Bayern Munich). En s’imposant 3:0 sur le terrain de son rival, le Barça a, pour la première fois de son histoire, enregistré trois succès de rang sur le Real Madrid. De son côté, l’Argentin totalise 25 buts et 13 passes décisives dans le Clasico, deux statistiques inégalées.

168

centimètres sous la toise ont fait de N’Golo Kanté le plus petit lauréat du titre de Joueur français de l’année depuis 30 ans. Le milieu de terrain de Chelsea est à peine plus petit que Didier Deschamps (169cm) et Franck Ribéry (170cm), mais dépasse tout de même Alain Giresse (163cm), qui avait décroché son troisième titre en 1987.

150

victoires en A-League figurent désormais au tableau de chasse de Melbourne Victory, qui devient le premier club australien à franchir ce cap. Cerise sur le gâteau, le Big V a vécu ce moment historique face à Melbourne City, son voisin et rival. Le derby de Melbourne semblait bien parti pour s’achever sur un nul vierge, pour la première fois en quatre ans. Mais Mark Milligan s’est élancé après 95 minutes et trois secondes de jeu pour signer le but le plus tardif de l’histoire de cette affiche, sur penalty. Il n’en fallait pas moins pour permettre à Melbourne Victory de coiffer Brisbane Roar et ses 147 succès.

116

réalisations pour le compte de Naples ont fait de Marek Hamsik le meilleur buteur de l’histoire du club, devant Diego Maradona. Muet depuis 13 matches toutes compétitions confondues, le Slovaque a trouvé le chemin des filets lors de deux sorties consécutives pour inscrire son nom dans la légende. Sa moyenne (0,24 but par match) reste cependant la plus faible du Top 10 : Dries Mertens (0,40), Attila Sallustro (0,41), Jose Altafini (0,41), Careca (0,43), Maradona (0,44), Giuseppe Savoldi (0,47), Antonio Vojak (0,53), Gonzalo Higuain (0,61) et Edinson Cavani (0,75).

85

places ont été gravies au Classement mondial FIFA/Coca-Cola par la Palestine en trois ans et demi. Désormais 80ème, l’équipe nationale réalise la meilleure performance de son histoire. En mai 2014, les Palestiniens étaient 165èmes, derrière Aruba, le Bangladesh et le Pakistan, aujourd’hui respectivement 179ème, 197ème et 201ème.

19

fois de suite, Jens Toornstra a marqué à domicile en Eredivisie, ce qui lui vaut d’égaler un record insolite. Le milieu de terrain du Feyenoord n’a plus marqué à l’extérieur depuis une sortie sur la pelouse de l’Ajax, il y a près de deux ans. Joop Bockling, attaquant de Haarlem, avait marqué 19 buts d’affilée au Haarlem Stadion entre 1978 et 1981.

6

passes décisives ont été délivrées par Cesar Azpilicueta à Alvaro Morata depuis le début de l’édition 2017/18 de la Premier League. Les deux hommes ont d’ores et déjà égalé le record pour un duo chez les Blues, qu’ils détiennent désormais conjointement avec Frank Lampard et Didier Drogba (2009/10), ainsi que Cesc Fabregas et Diego Costa (2014/15). Cette saison, les Espagnols de Chelsea ont déjà inscrit 20 buts. Aucun club en Europe ne possède une colonie espagnole aussi prolifique, à l’exception de la Real Sociedad.

