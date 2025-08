Journée Mondiale du Coton : La FIFA braque les projecteurs sur les producteurs africains de coton

La FIFA a signé un protocole d'accord avec l'Organisation Mondiale du Commerce il y a un an

Focus sur l'amélioration de l'accès à la chaîne de valeur des vêtements de football concernant les pays du Coton-4 (et plus)

Une étude de référence sera menée par l'Organisation des Nations Unies pour leur développement industriel

La Journée Mondiale du Coton, célébrée cette année le 4 octobre, revêtait une signification particulière pour la FIFA, car elle continue de collaborer avec l'Organisation Mondiale du commerce (OMC) pour explorer comment le football peut aider les petits producteurs, dont beaucoup sont des femmes, dans les pays du Coton 4 (et plus) en Afrique.

L'année dernière, la FIFA a signé un protocole d'accord (MoU) avec l'OMC qui, entre autres, explore les moyens d'utiliser l'attrait mondial du football pour promouvoir l'inclusion économique.

Une grande partie du coton mondial est produite dans le groupe "Coton 4 (et plus)" qui comprend le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali, ainsi que la Côte d'Ivoire en tant qu'observateur. Le coton produit dans ces pays est parmi le plus durable au monde, car il est cueilli à la main, irrigué par les eaux de pluie et, dans une large mesure, fertilisé de manière biologique. Or, la plupart est exportée sous forme de matière première plutôt que de produit fini.

Si l'on pouvait changer cela pour signifier que le cycle de la culture au tissu est achevé dans les nations du C-4 (et plus), elles obtiendraient une plus grande part des revenus du marché du vêtement de football qui devrait passer de 82,3 milliards de dollars en 2022 à 114,4 milliards de dollars d'ici 2028.

"En réunissant le coton et le football, nous visons à utiliser la visibilité et l'impact du ballon rond pour promouvoir l'accès des pays du C-4 (et plus) à la chaîne de valeur mondiale des articles de sport", a déclaré Céline Zigaul, Directrice des Services de Relations et de Collaboration de la FIFA, lors des célébrations de la Journée Mondiale du Coton 2023 à Vienne, en Autriche. "Nous aimerions braquer les projecteurs sur la région de l'Afrique de l'Ouest et Centrale. Nous aimerions également contribuer avec nos différents partenaires au développement durable de la chaîne de valeur des articles de sport relatifs au football, puis contribuer à partager les avantages économiques du football dans les pays du C-4 (et plus)", a déclaré Dr Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice Générale de l'OMC, lors du discours d'ouverture de l'événement.

"En fin de compte, il s'agit de personnes. Nous aimerions avoir un impact positif sur le développement social, en particulier pour les femmes et les jeunes, des personnes qui sont le cœur de la chaîne de valeur, du champ au tissu", a-t-elle ajouté. "Permettez-moi de remercier particulièrement la FIFA pour sa contribution et son engagement dans ce travail. Je me réjouis de poursuivre ensemble ce travail en soutien au C-4 (et plus)".