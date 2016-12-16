Gardiens invincibles et corners inutiles

La réussite éclatante de deux portiers de la Liga espagnole alimente la dernière revue statistique de FIFA.com, aux côtés de triplés inhabituels, d’un raté sur le fil et d’une première touche de balle réussie.

586

minutes sans concéder de but ont permis à Diego Lopez d’établir la plus longue série d’invincibilité de l’histoire de l’Espanyol Barcelone en Liga. Treizième du classement à l’issue de la saison 2015/16, le club catalan avait cependant terminé plus mauvaise défense du championnat, avec 74 buts encaissés. Il semblait reparti sur les mêmes bases cette saison, Roberto Jiménez s’inclinant à six reprises lors de la première journée, à Séville. Mais l’arrivée de Lopez, prêté par l’AC Milan, a inversé la tendance. Âgé de 35 ans, l’ancien portier du Real Madrid a enchaîné le 3 décembre, sur le terrain de l’Atlético de Madrid, un cinquième match consécutif sans encaisser le moindre but, pour égaler le record du club détenu jusque-là conjointement par Miguel Soler (1953/54), Thomas N'Kono(1988/89) et Carlos Kameni (2008/09). Lopez a dépassé lors de la réception du Sporting Gijón, les 551 minutes de Kameni, mais un but de Duje Cop dans le temps additionnel l’a privé d’un sixième match de rang d'invincibilité.

20 penalties arrêtés en Liga, tel est le record extraordinaire amélioré par Diego Alves Carreira. Le gardien de but de Valence a repoussé la tentative de l’attaquant de la Real Sociedad Carlos Vela, comme 80 % des tirs au but auquel il a fait face cette saison. Le joueur de Leganés Alexander Szymanowski avait déjà échoué face à lui, tout comme le duo de l’Atlético de Madrid Antoine Griezmann et Gabi. L'attaquant du FC Barcelone Lionel Messiest le seul à avoir battu le Brésilien dans cet exercice. Alves a désormais repoussé 20 penalties sur 43 dans le championnat espagnol. Le record précédent appartenait à l’ancienne gloire du Barça Andoni Zubizarreta(16 sur 102).

19

corners, contre trois pour son adversaire Brisbane Roar, n’ont pas empêché Adélaïde United de s’incliner 4:0. Ce résultat voit le Roar mettre fin à une série de quatre nuls 1:1 consécutifs. La victoire s’est notamment dessinée en l’espace de 60 secondes, avec deux buts au scénario rigoureusement identique : centre de Tommy Oar pour Thomas Kristensen à la finition. L’ancien milieu de terrain international danois a trouvé le chemin des filets à quatre reprises en seulement sept tirs cette saison. Brisbane a par ailleurs porté à 12 matches sa série d’invincibilité au Suncorp Stadium.

2

minutes, c’est tout ce qui a manqué à l’Ajax Amsterdam pour réaliser une première incroyable : boucler l’année civile sans une seule défaite à l’extérieur en Eredivisie. Depuis un revers à Utrecht quasiment un an plut tôt jour pour jour, le club d’Amsterdam avait enchaîné 11 victoires et quatre nuls loin de ses bases. Les joueurs de Peter Bosz semblaient bien partis pour poursuivre cette série à Twente, mais un penalty de Mateusz Klich dans les arrêts de jeu les a contraints à concéder leur premier revers en 21 matches, domicile et extérieur confondus. L’Ajax va désormais s’atteler à priver son grand rival, le PSV Eindhoven, de la même performance. L’équipe de Phillip Cocu terminera en effet l’année 2016 invaincue en déplacement dans le championnat néerlandais si elle parvient à ramener au moins le nul de l’Amsterdam Arena ce week-end.

0

touche de balle au compteur de Yuma Suzuki, rentré en jeu pour Kashima Antlers face à l’Atlético National, lorsqu’il est devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à marquer sur son premier ballon. Ce but a parachevé une victoire 3:0, qui a propulsé une équipe asiatique en finale de la compétition pour la première fois en 13 éditions. À 20 ans et 232 jours, Suzuki s’est également invité au neuvième rang dans la hiérarchie des plus jeunes buteurs du tournoi, dominée par Alexandre Pato, qui n’avait que 17 ans et 102 jours lorsqu’il a marqué pour l’Internacional en 2006.

En bref

75 buts du FC Barcelone ont directement impliqué Lionel Messi jusqu’ici en 2016. L'Argentin a inscrit 50 buts et délivré 25 passes décisives toutes compétitions confondues.

3 buts de la tête dans un même match de Premier League ont fait de Salomón Rondón le deuxième joueur de l’histoire seulement à réaliser une telle performance après Duncan Ferguson sous le maillot d’Everton en 1997.